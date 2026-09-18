¿Cuántos hondureños en el exterior tienen cuentas de ahorro en el país?

Tegucigalpa, Honduras.- Las instituciones financieras autorizadas para operar en Honduras han encontrado en los compatriotas en el exterior un nicho de mercado para la bancarización.

Así lo indican informes estadísticos publicados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) al registrar 26,234 cuentas de ahorro al 31 de julio de 2026.

La primera cifra divulgada sobre cuentas de ahorro de hondureños en el extranjero corresponde a enero de 2024 cuando se reportaron 14,876 cuentas. El incremento acumulado en 19 meses es de 11,358 cuentas.

Ese comportamiento ha impactado en el saldo de las cuentas de ahorro de los compatriotas radicados en el denominado “Departamento 19”, que son los hondureños en el exterior, al pasar de 1,212.8 a 2,494.5 millones de lempiras, con un incremento de L1,281.7 millones.

Un dato interesante es que a pesar que los hondureños residen en el exterior, los compatriotas prefieren las cuentas en moneda nacional -lempira- con 18,445, superando las 7,789 cuentas en moneda extranjera -dólares y euros-.

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El saldo en moneda nacional es de 1,461.7 millones de lempiras en cuentas de ahorro y L1,032.9 millones en cuentas en moneda extranjera.

El sistema financiero nacional registró 12,038,277 cuentas de ahorro a julio pasado con 407,009.3 millones de lempiras en saldo, de acuerdo con los informes estadísticos mensuales que publica la CNBS.

Según la “Encuesta semestral de remesas de enero 2026”, la que es elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH), los compatriotas consultados respondieron tener algún producto bancario en el país.

Agrega que el 29.4% manifestó tener cuentas de ahorro y 1.3% tarjeta de crédito. “Dentro del grupo que accede al sistema financiero de su país de residencia, un 31.2% posee cuentas de ahorro y un 15.3% tiene al menos una tarjeta de crédito”, señala el estudio.

Estrategia

Un grupo de cuatro bancos privados han lanzado en los últimos años novedosas estrategias para que hondureños en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y España, puedan abrir cuentas de ahorro a través de sus plataformas electrónicas.

“Ahorra desde cualquier parte del mundo. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o en dólares desde Estados Unidos o España” reza la campaña de Banco Ficohsa, quien cuenta con oficinas en EE UU. Los productos disponibles para los hondureños en el extranjero son: “Cuentas de ahorro USA” y “Cuentas de ahorro España”.

“Con tu pasaporte o identidad abre una cuenta de ahorro en dólares o en lempiras donde estés” es la campaña de Banco Atlántida. Agrega que se ha diseñado una cuenta de ahorro que se abre 100% digital desde el celular sin importar en que parte del mundo se encuentra la persona.

En la lista de bancos comerciales que operan en Honduras ofreciendo cuentas de ahorro a los compatriotas en el exterior también aparecen BAC y Lafise.