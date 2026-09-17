Hombre muere al oponerse a un asalto en colonia La Joya; supuesto victimario fue detenido

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue víctima de la delincuencia generalizada que vive el país, a manos de dos jovencitos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, en plena vía pública, en la capital.

El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia La Joya, al sureste de la capital, aproximadamente a las 6:30 de la tarde del miércoles -16 de septiembre-.

Información preliminar que surgió desde el hecho detalla que Abel Edgardo Rodríguez Romero estaba al interior de un carwash, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local donde lavan vehículos.

Unos de los sujetos, delgado, de aspecto juvenil, vestido de negro, encañonó con un arma de fuego a los que estaban en el lugar, manifestándoles que se trataba de un asalto, y que les entregaran sus pertenencias y el dinero producto de la actividad en el carwash.