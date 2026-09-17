Hombre muere al oponerse a un asalto en colonia La Joya; supuesto victimario fue detenido

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue víctima de la delincuencia generalizada que vive el país, a manos de dos jovencitos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, en plena vía pública, en la capital.
El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia La Joya, al sureste de la capital, aproximadamente a las 6:30 de la tarde del miércoles -16 de septiembre-.
Información preliminar que surgió desde el hecho detalla que Abel Edgardo Rodríguez Romero estaba al interior de un carwash, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local donde lavan vehículos.
Unos de los sujetos, delgado, de aspecto juvenil, vestido de negro, encañonó con un arma de fuego a los que estaban en el lugar, manifestándoles que se trataba de un asalto, y que les entregaran sus pertenencias y el dinero producto de la actividad en el carwash.
Versión policial
Entre tanto, la versión policial explica que la agresión mortal sucedió cuando Abel Rodríguez fue interceptado por los dos asaltantes cuando éste caminaba hacia su vivienda.
Al abordarlo se produjo un forcejeo entre la víctima y uno de los sospechosos, y del arma del asaltante salió un proyectil que impactó en el pecho de Rodríguez, hiriéndolo de muerte.
El hombre de 42 años de edad, fue llevado rápidamente por su familia a un centro médico de la zona, y posteriormente al Hospital Escuela (HE), dónde falleció minutos después del asalto.
Personas que presenciaron el atraco lograron capturar al jovencito que supuestamente disparó contra el ahora occiso, quienes lo golpearon hasta que agentes policiales llegaron al lugar, y tomaron el control de la situación.
Se trata de un menor de 16 años de edad, quien según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), él es miembro de la Pandilla 18, con el rango de "paisa" A este le decomisaron un arma de fuego, que será sometida a los análisis técnicos para saber si fue utilizada en el ataque.
Además, hacen las labores de investigación para dar con la captura del segundo involucrado en el mortal asalto. El menor infractor fue puesto a disposición del Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Tegucigalpa.