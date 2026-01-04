Capturan a un menor de 16 años, supuesto integrante de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó un menor de 16 años señalado por presunto tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, durante un operativo realizado en la colonia Óscar A. Flores, en Tegucigalpa.

Según las autoridades, al menor se le daba seguimiento desde hace varios meses debido a denuncias que lo vinculaban con actividades de narcomenudeo en la zona. Durante la aprehensión, los agentes le decomisaron 170 envoltorios de supuesta droga.

Del total de la sustancia incautada, 130 envoltorios contenían presunta marihuana y otros 30 polvo blanco, que se presume sería cocaína.