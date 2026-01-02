  1. Inicio
Identifican a la mujer que murió aplastada por un contenedor en San Pedro Sula

La mujer estaba parada en la estación de buses cuando el pesado contenedor cayó sobre ella; se necesitó la ayuda de una grúa para recuperar su cuerpo

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 18:05
El pesado contenedor de este camión cayó sobre el cuerpo de la mujer de 60 años.

Foto: Cortesía Redes Sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer de la tercera edad murió aplastada por un contenedor la mañana de este viernes en el bulevar del Este de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Suani Lizeth Aguiluz Reyes, de 60 años, quien se encontraba a un costado de la calle cuando el pesado contenedor cayó sobre ella.

La señora se encontraba esperando un bus frente al desvío a Lomas del Carmen, cuando el conductor del camión por intentar esquivar un golpe con una unidad de transporte público que frenó sin precaución hizo una maniobra que terminó en la tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente que dejó una mujer muerta en el bulevar del Este en SPS?

El cuerpo de la mujer quedó bajo el metal y los cuerpos de rescate tardaron cerca de tres horas en poder recuperar el cuerpo.

La cartera y algunas pertenencias quedaron cerca de la escena, por lo que se logró reconocer a la víctima.

Tras utilizar una grúa, el cuerpo fue sacado de debajo del contenedor y fue llevado a Medician Forense de San Pedro Sula para hacer el procedimiento correspondiente.

