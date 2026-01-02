Identifican a la mujer que murió aplastada por un contenedor en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer de la tercera edad murió aplastada por un contenedor la mañana de este viernes en el bulevar del Este de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Suani Lizeth Aguiluz Reyes, de 60 años, quien se encontraba a un costado de la calle cuando el pesado contenedor cayó sobre ella.

La señora se encontraba esperando un bus frente al desvío a Lomas del Carmen, cuando el conductor del camión por intentar esquivar un golpe con una unidad de transporte público que frenó sin precaución hizo una maniobra que terminó en la tragedia.