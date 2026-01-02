Pareja muere ahogada en el río Choluteca

Choluteca, Honduras.-Una pareja falleció ahogada la mañana de este viernes 2 de enero cuando estaban lavando su carro en el río Choluteca, en el sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alma Jazmín Merlo Corrales, de 42 años, y Óscar Julián Rodríguez Cerrato, de 43 años; el cadáver de la fémina fue encontrado rápidamente, pero el del hombre sigue siendo buscado por los bomberos.

Uno de los bomberos informó que "hemos recibido un reporte de un ciudadano de estas dos personas que habían desaparecido en las aguas del río Choluteca, por lo que se conformó un grupo de cuatro bomberos para trasladarse hasta el sector, en la parte de Sol Naciente en el costado oeste"