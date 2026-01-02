  1. Inicio
Pareja muere ahogada en el río Choluteca

El informe de los bomberos indica que la mujer se lanzó al río por un objeto y fue arrastrada por la corriente; su pareja intentó salvarla, pero también fue arrastrado

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 13:15
La pareja estaba lavando el vehículo cuando pasó la tragedia.

 Foto: Captura de video

Choluteca, Honduras.-Una pareja falleció ahogada la mañana de este viernes 2 de enero cuando estaban lavando su carro en el río Choluteca, en el sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alma Jazmín Merlo Corrales, de 42 años, y Óscar Julián Rodríguez Cerrato, de 43 años; el cadáver de la fémina fue encontrado rápidamente, pero el del hombre sigue siendo buscado por los bomberos.

Uno de los bomberos informó que "hemos recibido un reporte de un ciudadano de estas dos personas que habían desaparecido en las aguas del río Choluteca, por lo que se conformó un grupo de cuatro bomberos para trasladarse hasta el sector, en la parte de Sol Naciente en el costado oeste"

Foto en vida de la pareja que murió ahogada en Choluteca.

 (Foto: Cortesía)
Detalló que "los familiares informaron que las dos personas habían ingresado a las aguas, cuando estaban realizando el lavado de un vehículo y la ciudadana vio un objeto que iba sobre la corriente y ella se lanzó a recuperarlo y el esposo al ver que ella había sido arrastrada por las aguas, se lanzó también, pero no pudieron salir".

Tras ser rescatado, el cadáver de la mujer fue entragado a sus familiares, quienes la verlarán en su casa de habitación a partir de este viernes.

Los socorristas informaron que siguen buscando el cadáver del hombre en la parte baja del río con equipos de siete personas, para poder dar con su paradero.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

