En fotos: voraz incendio afecta bodegas de llantas en Tocoa, Colón

Un voraz incendio destruyó varias bodegas de una empresa distribuidora de llantas y lubricantes en la ciudad de Tocoa, en el norte de Honduras. Aquí los detalles:
El siniestro se reportó alrededor de las 5:50 de la mañana y obligó a bomberos y empleados a trabajar juntos para controlar las llamas.
La empresa afectada es reconocida en Tocoa por la venta y distribución de llantas y repuestos automotrices, solo se reportaron pérdidas materiales.
Testigos relataron que el humo negro se elevaba rápidamente, cubriendo gran parte del sector comercial.
Las llamas iluminaron la zona durante varias horas de la mañana, y la columna de humo era visible en el municipio.
Un empleado que colaboraba en la emergencia relató que solo pudieron rescatar lo que estaba en la sala de ventas, ya que el cielo falso amenazaba con derrumbarse.
El comandante de los bomberos explicó que el acceso a las áreas posteriores, donde se almacenaban más productos inflamables, presentaba obstáculos como paredes que dificultaban el control total del fuego.
Aun así, lograron impedir que las llamas se propagaran a comercios cercanos.
Propietarios y trabajadores retiraron llantas y equipo pesado del local para evitar que el incendio se extendiera a zonas vecinas.
Las autoridades continúan evaluando los daños y las posibles causas que originaron el siniestro.