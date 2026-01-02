  1. Inicio
En fotos: voraz incendio afecta bodegas de llantas en Tocoa, Colón

Las llamas arrasaron con oficinas y productos inflamables en una empresa distribuidora, mientras bomberos y empleados luchaban por evitar su expansión

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 08:05
Un voraz incendio destruyó varias bodegas de una empresa distribuidora de llantas y lubricantes en la ciudad de Tocoa, en el norte de Honduras. Aquí los detalles:

 Foto: cortesía Guapinol Noticias
El siniestro se reportó alrededor de las 5:50 de la mañana y obligó a bomberos y empleados a trabajar juntos para controlar las llamas.

 Foto: captura de pantalla
La empresa afectada es reconocida en Tocoa por la venta y distribución de llantas y repuestos automotrices, solo se reportaron pérdidas materiales.

 Foto: captura de pantalla
Testigos relataron que el humo negro se elevaba rápidamente, cubriendo gran parte del sector comercial.

 Foto: captura de pantalla
Las llamas iluminaron la zona durante varias horas de la mañana, y la columna de humo era visible en el municipio.

 Foto: captura de pantalla
Un empleado que colaboraba en la emergencia relató que solo pudieron rescatar lo que estaba en la sala de ventas, ya que el cielo falso amenazaba con derrumbarse.

 Foto: captura de pantalla
El comandante de los bomberos explicó que el acceso a las áreas posteriores, donde se almacenaban más productos inflamables, presentaba obstáculos como paredes que dificultaban el control total del fuego.

 Foto: captura de pantalla
Aun así, lograron impedir que las llamas se propagaran a comercios cercanos.

 Foto: captura de pantalla
Propietarios y trabajadores retiraron llantas y equipo pesado del local para evitar que el incendio se extendiera a zonas vecinas.

Foto: captura de pantalla
Las autoridades continúan evaluando los daños y las posibles causas que originaron el siniestro.

 Foto: captura de pantalla
