Capturan a sospechoso de quitarle la vida a un menor de 11 años en Copán

La Unión, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre sospechoso de haberle quitado la vida a un menor de 11 años, tras inferirle varios impactos de bala. El hecho violento se registró en la aldea El Sitio, municipio de La Unión, departamento de Copán. De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del sábado 25 de octubre, cuando el niño se encontraba bañándose en una laguna del sector.

Testigos declararon haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y, minutos después, observaron al presunto agresor en la escena portando un arma. De forma inmediata, los testigos alertaron a las autoridades policiales, quienes se desplazaron al lugar y confirmaron la muerte del pequeño. El menor solo pudo ser identificado por su nombre de pila: Brayan. Las autoridades aún no han logrado conocer sus apellidos.