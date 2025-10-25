Dan último adiós a Marlon Ávila, estudiante electrocutado en feria de ciencias en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Con dolor y consternación fue despedido el estudiante de 16 años que perdió la vida electrocutado durante una feria de ciencias en su centro educativo situado en el occidente de Honduras.
El menor respondía al nombre de Marlon Jeovany Ávila y era originario del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán, pero cursaba el Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica Automotriz en el municipio de Santa Rosa de Copán, en el mismo departamento.
A su sepelio en la comunidad de El Rosario asistieron maestros y compañeros de su centro educativo, vecinos y familiares, quienes entre lágrimas explicaron no dar crédito ante la tragedia que segó su vida.
Marlon Ávila perdió la vida a causa de una descarga eléctrica cuando participaba de una feria científica en el Instituto Santo Domingo Savio. Él presentaba uno de los proyectos.
El adolescente habría recibido una descarga eléctrica mientras manipulaba un experimento relacionado con la electricidad y aunque los testigos del hecho intentaron auxiliarlo, todos los esfuerzos fueron en vano.
Su muerte ha causado consternación a nivel nacional, pues era un alumno lleno de vida y con un futuro prometedor.