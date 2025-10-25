Dan último adiós a Marlon Ávila, estudiante electrocutado en feria de ciencias en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Con dolor y consternación fue despedido el estudiante de 16 años que perdió la vida electrocutado durante una feria de ciencias en su centro educativo situado en el occidente de Honduras.

El menor respondía al nombre de Marlon Jeovany Ávila y era originario del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán, pero cursaba el Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica Automotriz en el municipio de Santa Rosa de Copán, en el mismo departamento.