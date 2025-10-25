Capturan a taxista que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) capturó a un taxista que se dedicaba a ofrecer servicios sexuales de mujeres a todos los usuarios que transportaba en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. El detenido responde al nombre de Jaime Arnaldo Vallecillo Rosales, quien, según las investigaciones de las autoridades, cobraba considerables sumas de dinero por los servicios sexuales de mujeres que tenía bajo su control. “Se dedica a ofrecer a los usuarios que transporta en su unidad los servicios sexuales de mujeres, por las que cobra ciertas cantidades de dinero, y una vez concretado el trato, llevaba a las víctimas a los lugares específicos”, afirmó el ente regulador.

Elementos del grupo de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron constatar el ilícito, ya que fue detenido en flagrancia. En el proceso de captura, las autoridades dieron con el paradero de cuatro víctimas que estaban siendo tratadas en la modalidad de explotación sexual comercial, presuntamente, a manos del acusado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En estos momentos, las afectadas están siendo atendidas por la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), donde realizarán el proceso correspondiente.

Este mismo día, las autoridades arrestaron al ciudadano Arlington Hernández, quien está acusado por el delito de violación agravada continuada en el perjuicio de una menor de edad. Según la versión de las autoridades, el acusado “se aprovechaba de la vulnerabilidad y del momento cuando la madre salía a hacer mandados fuera de la casa, para ingresar al cuarto y abusar de la menor”. Mientras se realizaba la detención, las autoridades rescataron a otra menor que se encontraba en la vivienda y así descartar que también haya sido víctima de abusos por parte del agresor.