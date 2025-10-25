  1. Inicio
Una madre de dos niños era la mujer hallada muerta en una cuneta en el anillo periférico

La fémina tenía 21 años y era madre de dos menores. Según las investigaciones, fue raptada antes de ser encontrada muerta en una cuneta

  • 25 de octubre de 2025 a las 18:07
Tegucigalpa, Honduras.- A una mujer correspondía el cuerpo que fue encontrado el pasado jueves 23 de octubre en una cuneta del anillo periférico de Tegucigalpa.

Las autoridades de la morgue del Ministerio Público entregaron los restos de Odalis Elizabeth Lagos Andino a sus familiares, quienes lloraban desconsolados mientras cargaban el féretro.

La fémina de 21 años era madre de dos niños de cinco y dos años y fue encontrada sin vida a inmediaciones de la residencial Ciudad del Ángel, en la capital hondureña.

Inicialmente, fue ingresada a la morgue en calidad de desconocida, pero tras los estudios forenses de huellas dactilares fue identificada como la malograda joven.

Lagos Andino vivía en la colonia La Laguna de Comayagüela y había sido raptada por desconocidos antes de ser asesinada.

De momento se desconocen las causas del crimen y la identidad y el paradero de los hechores.

