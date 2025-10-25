Cae "El Diablo", conductor de taxi VIP que extorsionaba a sus pasajeros en Tegucigalpa

Un conductor de taxis adscrito a una plataforma de servicio por aplicación fue capturado en las últimas horas por suponerlo responsable del delito de extorsión en contra de sus pasajeros. Aquí los detalles de cómo operaba.
El capturado fue identificado como Jorge Alberto Argeñal Mejía, de 41 años de edad, de oficio taxista.
La detención tuvo lugar en la colonia Humuya de la capital hondureña, luego de que las autoridades realizaran labores de seguimiento.
Según las investigaciones, este individuo aprovechaba su trabajo para obtener información personal de sus pasajeros y familiares a quienes posteriormente amenazaba.
De acuerdo con la Dirección de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Argeñal Mejía se identificaba como miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS13)
En la comunicación con sus víctimas se identificaba con el alias de "El Diablo".
Una vez teniendo información personal de los pasajeros a los que llevaba a diferentes destinos, "El Diablo" amenazaba con quitarles la vida si no entregaban dinero exigido producto de la extorsión.
Al momento de la detención se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular que será investigado para encontrar más evidencia en el caso.
Además, se le decomisó el vehículo marca Suzuki, tipo camioneta, color rojo, utilizado para realizar los recorridos.
Las autoridades han instado a quienes hayan sido víctimas de Jorge Alberto Argeñal Mejía presentar la respectiva denuncia para sumar a las pruebas en el caso.