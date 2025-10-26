Un muerto y varios heridos tras caer bus a hondonada en Cofradía, SPS

Cortés, Honduras.- Al menos una persona muerta y seis heridos deja un accidente de bus la mañana de este domingo -26 de octubre-, luego que un bus cayera en una hondonada en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.
Según el reporte preliminar, el bus accidentado cubría la ruta entre Montelimar, Santa Bárbara, y San Pedro Sula.
La unidad, con pasajeros a bordo, perdió el control de los frenos y terminó precipitándose a una hondonada, dejando varias personas con heridas en la cabeza y el cuerpo.
Equipos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos del 911 y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron rápidamente al lugar para trasladar a las víctimas al Hospital Mario Catarino Rivas de la zona.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años, quien presuntamente era el conductor de la unidad.
En imágenes y videos se observa a las víctimas en el suelo, mientras son asistidas por el personal médico.
Testigos señalan que han sido varios los incidentes viales reportados en esa zona, conocida como “Los Chorritos”, en Cofradía, Cortés.