Un muerto y varios heridos tras caer bus a hondonada en Cofradía, SPS

Cortés, Honduras.- Al menos una persona muerta y seis heridos deja un accidente de bus la mañana de este domingo -26 de octubre-, luego que un bus cayera en una hondonada en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.

Según el reporte preliminar, el bus accidentado cubría la ruta entre Montelimar, Santa Bárbara, y San Pedro Sula.

La unidad, con pasajeros a bordo, perdió el control de los frenos y terminó precipitándose a una hondonada, dejando varias personas con heridas en la cabeza y el cuerpo.