Un menor asesina a machetazos a sexagenaria para robarle su celular en Lempira

Un menor de edad fue capturado por agentes policiales este lunes 6 de octubre, señalado como el principal sospechoso del asesinato de María Francisca Lara Chávez, de 64 años, en la aldea El Pinal, Gracias, Lempira.
Según las investigaciones preliminares, la víctima regresaba a su vivienda cuando fue interceptada por el menor al intentar cruzar un río de la comunidad.
Sin mediar palabra, el sospechoso la atacó con un machete, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte en el lugar.
Posteriormente, el atacante habría sustraído el teléfono celular de la víctima y se dirigió a una cantina del sector con la intención de venderlo.
Pobladores que tuvieron acceso al dispositivo identificaron que pertenecía a la mujer asesinada y alertaron a las autoridades.
Los agentes policiales procedieron con la captura del menor.
El joven fue fue detenido en la vía pública de la misma comunidad.
Es originario de Erandique y residente en el sector donde ocurrió el crimen.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le siga el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio y robo.
El menor enfrenta acusaciones formales por los delitos de homicidio y robo.