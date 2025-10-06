  1. Inicio
Un menor asesina a machetazos a sexagenaria para robarle su celular en Lempira

Una mujer de 64 años fue atacada con un machete cuando regresaba a su vivienda. El sospechoso, un menor de edad, fue detenido tras intentar vender el celular robado

  • 06 de octubre de 2025 a las 13:14
1 de 10

Un menor de edad fue capturado por agentes policiales este lunes 6 de octubre, señalado como el principal sospechoso del asesinato de María Francisca Lara Chávez, de 64 años, en la aldea El Pinal, Gracias, Lempira.

 Foto: cortesía El Informativo
2 de 10

Según las investigaciones preliminares, la víctima regresaba a su vivienda cuando fue interceptada por el menor al intentar cruzar un río de la comunidad.

Foto: cortesía El Informativo
3 de 10

Sin mediar palabra, el sospechoso la atacó con un machete, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte en el lugar.

 Foto: cortesía El Informativo
4 de 10

Posteriormente, el atacante habría sustraído el teléfono celular de la víctima y se dirigió a una cantina del sector con la intención de venderlo.

Foto: cortesía El Informativo
5 de 10

Pobladores que tuvieron acceso al dispositivo identificaron que pertenecía a la mujer asesinada y alertaron a las autoridades.

 Foto: captura de pantalla
6 de 10

Los agentes policiales procedieron con la captura del menor.

 Foto: cortesía El Informativo
7 de 10

El joven fue fue detenido en la vía pública de la misma comunidad.

 Foto: cortesía El Informativo
8 de 10

Es originario de Erandique y residente en el sector donde ocurrió el crimen.

 Foto: cortesía El Informativo
9 de 10

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le siga el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio y robo.

 Foto: captura de pantalla
10 de 10

El menor enfrenta acusaciones formales por los delitos de homicidio y robo.

 Foto: captura de pantalla
