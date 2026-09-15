Las mujeres dominan más cuentas de ahorro entre jóvenes de 18 a 30 años

Tegucigalpa, Honduras.- Las mujeres pasaron a liderar las cuentas de ahorro de los hondureños de entre 18 y 30 años, un segmento que en julio de 2026 concentró 3,011,928 cuentas y un saldo de 29,383.4 millones de lempiras, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). La composición de las cuentas de ahorro de la población joven cambió en los últimos años. En julio de 2017, por cada 100 cuentas de ahorro de personas entre 18 y 30 años, alrededor de 53 pertenecían a hombres. A julio de 2026, las mujeres concentraron 1,532,772 cuentas de ahorro, equivalentes al 51% del total de ese segmento, mientras que los hombres registraron 1,479,156 cuentas.

El saldo también favorece a las mujeres. Sus cuentas acumularon 16,148.5 millones de lempiras, frente a los 13,234.9 millones registrados por los hombres. Según ejecutivos de instituciones financieras que operan en el país, estas cifras evidencian el trabajo de bancarización e inclusión financiera desarrollado en los últimos años entre la población joven. Agregan que todavía existe una cantidad importante de jóvenes sin una cuenta de ahorro, lo que impulsa al sistema financiero a desarrollar estrategias para captar nuevos depositantes.

Comportamiento

Los informes de la CNBS evidencian la relevancia de los ahorrantes jóvenes para el sistema financiero. A julio de 2017, las cuentas de ahorro de personas entre 18 y 30 años sumaron 1,655,720, de las cuales 884,511 correspondían a hombres, con un saldo de 4,687.4 millones de lempiras. En ese mismo período, las mujeres tenían 771,209 cuentas de ahorro, con un saldo de 4,611.2 millones de lempiras. A julio de 2026, la situación cambió. Las mujeres registraron 1,532,772 cuentas de ahorro y un saldo de 16,148.5 millones de lempiras.

Estas cifras superan las registradas por los hombres, que sumaron 1,479,156 cuentas y 13,234.9 millones de lempiras en saldo. En total, los ahorrantes de entre 18 y 30 años son titulares de 3,011,928 cuentas, con un saldo de 29,383.4 millones de lempiras, según la CNBS. “Este segmento de cuentas de ahorro y rango de edad de 18 a 30 años es liderado por las mujeres tanto en número de cuentas como en saldo; en otros segmentos el sexo masculino tiene mayores ahorros”, explicó una fuente de la CNBS. En julio de 2017, las cuentas de ahorro de personas entre 18 y 30 años representaban el 27.24% del total de cuentas de ahorro del sistema financiero nacional, que sumaban 6,077,647 cuentas con un saldo de 128,292.4 millones de lempiras. Para julio de 2026, las cuentas de ese grupo de edad representaron el 25% del total, equivalente a 12,038,277 cuentas con un saldo de 407,009.3 millones de lempiras.