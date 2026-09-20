Reformas a la Ley Electoral buscan evitar nuevas crisis e inestabilidad en Honduras

A las propuestas técnicas formuladas por la sociedad civil se suman otras iniciativas de peso previamente ingresadas a la cámara legislativa, entre las cuales destacan el proyecto presentado semanas atrás por el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano , y la introducida por el diputado Flavio Nájera, la cual plantea modificaciones sustanciales a más de 70 artículos de la legislación electoral vigente.

La iniciativa surge como una respuesta directa a los severos impases logísticos, operativos y administrativos registrados durante el proceso electoral de 2025 , con el objetivo primordial de consolidar un marco normativo robusto que garantice la estabilidad técnica y la gobernabilidad democrática en los próximos comicios.

Tegucigalpa, Honduras.- Las mesas técnicas de trabajo, integradas por diversos sectores de la sociedad civil, con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), formalizarán este lunes la entrega de un paquete integral de reformas a la Ley Electoral ante el Congreso Nacional y el máximo organismo electoral.

"Hay que tener claro que después de lo que aconteció durante el año 2025, para nadie es desconocido que hay diferentes sectores de la sociedad exigían reformas electorales", manifestó Eduardo Fuentes, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El procedimiento inmediato tras la recepción de los documentos consistirá en la depuración, unificación y análisis técnico de las distintas iniciativas presentadas, buscando consolidar un dictamen único fundamentado estrictamente en criterios de efectividad operativa, logística y administrativa, al margen de cualquier interés de conveniencia partidaria.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los ejes de mayor trascendencia dentro del paquete de enmiendas figura la regulación del funcionamiento ordinario del pleno de consejeros del CNE, orientada a blindar las sesiones del órgano colegiado e impedir que la inasistencia deliberada o la falta de quorum por parte de alguno de sus miembros paralice la toma de decisiones institucionales.

De igual manera, la revisión parlamentaria abordará la reestructuración del proceso de los escrutinios especiales, buscando evitar que el control exclusivo ejercido por los partidos políticos ponga en riesgo los plazos legales fijados para la declaratoria oficial de resultados o que la alteración de actas vulnere la voluntad de los electores en las urnas.

"Tiene que ser si efectivamente va a mejorar el funcionamiento del organismo electoral, si efectivamente se van a poder aplicar, porque si no se van a poder aplicar, pues de nada sirve hacer reformas a la ley", expresó el consejero.

El proceso de socialización y evaluación técnica contará con el asesoramiento y respaldo logístico del CNE para dotar a los diputados de los insumos necesarios, recordando que la aprobación definitiva de estas modificaciones corresponderá de forma exclusiva al pleno de los 128 diputados del Congreso Nacional mediante el voto de una mayoría calificada.

"Garantizar el funcionamiento ordinario del pleno es algo que se tiene que tocar sí o sí, al igual que el tema de escrutinios especiales; la ciudadanía va a ir a votar y se va a respetar los resultados si tenemos instituciones sólidas que se apeguen a la ley, esto da confianza a la ciudadanía", enfatizó Fuentes.