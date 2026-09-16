Congreso Nacional prioriza aprobación de reformas electorales este año

"Tienen que aprobarse este año las reformas electorales para ser ratificadas el siguiente año. Este es el primer año de gobierno, creo que es el momento oportuno para poder hacer estas reformas si en realidad queremos fortalecer la democracia, si en realidad queremos fortalecer la transparencia", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

El calendario parlamentario estipula la conformación de una mesa técnica multipartidaria a partir del próximo 21 de octubre, la cual se encargará de sistematizar e integrar los diferentes insumos entregados por sectores sociales, exmagistrados de los órganos electorales y bancadas políticas.

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional trazó como prioridad legislativa la aprobación del paquete de reformas electorales durante este año, a fin de someterlas a su ratificación constitucional al inicio de la segunda legislatura y garantizar la transparencia del sistema democrático antes del próximas elecciones.

La mesa de trabajo, coordinada por la Comisión de Asuntos Electorales bajo la presidencia del diputado Antonio Rivera Callejas, evaluará las iniciativas presentadas por un grupo de notables y expertos en materia comicial, además de las propuestas legislativas impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Entre los insumos normativos destacan la implementación de la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para despartidizar el conteo en las urnas, la regulación estricta al financiamiento de campañas y la revisión de los mecanismos de transmisión de resultados preliminares.

"Es de importancia que la voluntad política del presidente Tomás Zambrano está a la orden, lo ha manifestado públicamente desde el día que él fue electo como presidente del Congreso Nacional", manifestó Ledezma.

No obstante, las autoridades de la directiva remarcaron que la aprobación del dictamen final requerirá de un amplio consenso multipartidario en la cámara legislativa, al tratarse de modificaciones de rango constitucional.

Para lograr la viabilidad del proyecto de ley se precisa el respaldo calificado de al menos dos terceras partes del pleno de diputados, equivalentemente a 86 votos a favor en dos legislaturas consecutivas.

"Necesitamos la voluntad y el compromiso político de las otras bancadas, porque al final depende también que cada reforma logre los 86 votos necesarios para en este caso su aprobación, pero de igual manera que estos 86 votos los tengamos cuando nos toque ratificarlo en la siguiente legislatura", argumentó el secretario.

El análisis de la comisión contemplará además el blindaje del sistema informático y de los liderazgos en los órganos electorales para evitar parálisis institucionales o cuestionamientos en el escrutinio de actas.

"Hay muchos insumos, muchas propuestas de ley de mucha importancia y que están de acuerdo a nuestra realidad y necesidad. La comisión que preside el honorable diputado Antonio Rivera Callejas va a estar haciendo los cabildeos necesarios para que el primer filtro, que es la comisión electoral, logre aprobar el dictamen", señaló el parlamentario.

El debate se enfocará también en redefinir el papel de los delegados de mesa durante el día de la votación y corregir los vacíos legales advertidos en el último proceso comicial.