TPM sube a 6% este lunes 21 de septiembre; tasas de interés vienen en aumento

Tegucigalpa, Honduras.- La Tasa de Política Monetaria (TPM) aumentará de 5.75% a 6% este lunes 21 de septiembre, con una subida de 25 puntos básicos. Así lo aprobó el viernes anterior el directorio del Banco Central de Honduras (BCH), medida que tiene como objetivo aminorar las presiones inflacionarias que amenazan con incumplir la meta de 4% para 2026 (1% para arriba y 1% por debajo). Esa medida ha generado opiniones de profesionales de la economía, quienes advierten que el ajuste a la TPM se reflejará en un incremento en las tasas de interés activas y pasivas.

Debate

José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sostiene que “este nuevo ajuste puede provocar mayores alzas en el costo del crédito, afectando inversión, consumo, Mipymes y profundizando el riesgo de desaceleración”. Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, considera que el ajuste de la TPM encarece el crédito y premia el ahorro. “Lo que viene una reducción en el consumo provocando una caída en la demanda agregada y, por ende, una desaceleración en los precios y que al final permitirá bajar la inflación”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Roberto Lagos, presidente del BCH, respondió a EL HERALDO que el sistema financiero tiene que analizar si incrementa o no las tasas de interés, ya que tienen exceso de liquidez. Un informe de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) revela que la liquidez a julio 2026 ascendió a 204,493 millones de lempiras, superior que los L148,958 millones de igual periodo de 2025. “La liquidez no cambia de un día para otro, eso define tasas”, subraya Lagos. Según el funcionario, en los primeros trimestres de 2026, la tasa de interés registró una reducción significativa en todos los sectores. Un reporte semanal del BCH revela que la tasa de interés activa para nuevas operaciones de crédito en moneda nacional fue de 12.49% anual entre el 7 y 11 de septiembre, menor en 3.16% a similar periodo de 2025 (15.65%). El BCH ajustó la TPM después que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumentará la tasa de 3.75% a 4%, o sea 0.25% más.