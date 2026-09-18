Precio del dólar este lunes 21 de septiembre: sube la cotización en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra un aumento este lunes 21 de septiembre de 2026 en Honduras. La tasa de compra se ubica en L26.8904, mientras que la venta alcanza L27.0249 por cada dólar.
En comparación con el viernes 18 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8817 y la venta de L27.0161, la primera aumentó L0.0087 y la segunda L0.0088.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. El comportamiento de la cotización es seguido por empresas, importadores y personas que realizan operaciones en dólares.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio establecido para ofrecer la divisa a quienes necesitan comprarla. Por ello, ambas cotizaciones presentan valores diferentes.
La evolución del dólar durante la semana
Este lunes corresponde a la primera jornada de la semana del 21 al 25 de septiembre, por lo que todavía no existen otros registros oficiales de esos días para establecer una evolución semanal.
El dato de esta jornada muestra un aumento de L0.0087 en la compra y de L0.0088 en la venta respecto al último registro disponible del viernes 18 de septiembre.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.