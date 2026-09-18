Precio del dólar este lunes 21 de septiembre: sube la cotización en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra un aumento este lunes 21 de septiembre de 2026 en Honduras. La tasa de compra se ubica en L26.8904, mientras que la venta alcanza L27.0249 por cada dólar.

En comparación con el viernes 18 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8817 y la venta de L27.0161, la primera aumentó L0.0087 y la segunda L0.0088.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. El comportamiento de la cotización es seguido por empresas, importadores y personas que realizan operaciones en dólares.