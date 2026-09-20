José Francisco Molina llama de emergencia a Jorge Álvarez tras lesión de uno de los convocados

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras registra un cambio de última hora en su convocatoria, a pocas horas de que comience la concentración del equipo para sus próximos compromisos por la Liga de Naciones de Concacaf. El mediocampista Jorge Álvarez se incorpora a la Bicolor en sustitución de Nixon Cruz, quien finalmente causa baja de la convocatoria debido a una lesión, según la información que ha hecho oficial la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

La salida de Cruz genera sorpresa, especialmente porque el futbolista de Real España venía de ser protagonista en la reciente jornada del torneo Apertura 2026. El mediocampista marcó el gol con el que el conjunto aurinegro se impuso a Motagua en el clásico, convirtiéndose así en la figura del triunfo sampedrano. Durante ese encuentro no se observó una acción que hiciera pensar en una lesión de consideración para Nixon Cruz. Sin embargo, la FFH ha informado que el jugador no se encuentra en condiciones para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina decidió llamar a Jorge Álvarez. El mediocampista de Olimpia, que inicialmente no figuraba entre los convocados, recibe así la oportunidad de incorporarse al grupo para afrontar los próximos compromisos de la Bicolor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Álvarez se suma a una convocatoria que tendrá importantes desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras deberá afrontar una serie de partidos ante Surinam, Martinica y Jamaica, torneo que será la primera prueba de fuego para el entrenador español.