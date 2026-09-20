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José Francisco Molina llama de emergencia a Jorge Álvarez tras lesión de uno de los convocados

Llamado de emergencia en la selección de Honduras luego de reportarse la lesión de uno de los covocados por José Francisco Molina

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 20:55
José Francisco Molina llama de emergencia a Jorge Álvarez tras lesión de uno de los convocados

Jorge Álvarez finalmente logrará estar en juegos de Liga de Naciones.

 Foto: FFH

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras registra un cambio de última hora en su convocatoria, a pocas horas de que comience la concentración del equipo para sus próximos compromisos por la Liga de Naciones de Concacaf.

El mediocampista Jorge Álvarez se incorpora a la Bicolor en sustitución de Nixon Cruz, quien finalmente causa baja de la convocatoria debido a una lesión, según la información que ha hecho oficial la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

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La salida de Cruz genera sorpresa, especialmente porque el futbolista de Real España venía de ser protagonista en la reciente jornada del torneo Apertura 2026. El mediocampista marcó el gol con el que el conjunto aurinegro se impuso a Motagua en el clásico, convirtiéndose así en la figura del triunfo sampedrano.

Durante ese encuentro no se observó una acción que hiciera pensar en una lesión de consideración para Nixon Cruz. Sin embargo, la FFH ha informado que el jugador no se encuentra en condiciones para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional.

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Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina decidió llamar a Jorge Álvarez. El mediocampista de Olimpia, que inicialmente no figuraba entre los convocados, recibe así la oportunidad de incorporarse al grupo para afrontar los próximos compromisos de la Bicolor.

Álvarez se suma a una convocatoria que tendrá importantes desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras deberá afrontar una serie de partidos ante Surinam, Martinica y Jamaica, torneo que será la primera prueba de fuego para el entrenador español.

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Los partidos de Honduras están programados para el 25 de septiembre ante Surinam, como local; luego visitará a Jamaica el lunes 28. Posteriormente, la Bicolor viajará a Martinica para enfrentar a los locales el 2 de octubre y cerrará esta ventana internacional el lunes 5 de octubre, nuevamente en casa, ante Jamaica.

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Redacción web
Christian Vindel

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