David Ruiz da detalles de su despedida con Messi, plática con Molina y nuevos retos

El volante del New York Red Bulls habló sobre el inconveniente que sufrió durante su viaje , recordó su última conversación con Lionel Messi y Luis Suárez tras su salida del Inter Miami, y también se refirió al objetivo de la Bicolor de volver a disputar una Copa del Mundo.

Comayagua, Honduras.- David Ruiz fue el segundo legionario en incorporarse a la concentración de la Selección de Honduras , después de Joseph Rosales , de cara a los partidos de la fase de grupos de la Nations League de Concacaf .

¿Cuánto te mejoró, mentalmente, deportivamente, cambiarte de club y ahora estar en otro equipo? Digo, para ver qué puedes aportar a la selección No, siento que es algo que necesitaba, salir un poco de mi zona de confort. Siempre estaba en Miami y sentía que necesitaba ese cambio de aire y, bueno, se me dio en el Red Bull ahorita. La estoy pasando muy bien, un club muy joven, con jugadores muy jóvenes, talentosos también. Y nada, la estoy pasando bien y vengo con buena mentalidad a venir a aportar.

- David, contanos, regresas a la selección, a una competición oficial como es la Liga de Naciones. La última vez te fuiste lesionado, recuerdo, en el Nacional. ¿Cómo venís físicamente, con los minutos que has tenido en tu nuevo club? Estoy al 100, listo para aportar mi granito de arena aquí con la selección. Y nada, vengo motivado, con ganas de demostrar otra vez al David Ruiz cuando no estuve, claro, lesionado y cosas así. Y nada, listo, listo para venir y aportar.

- Antes que todo, contanos, ¿cómo fue la travesía de ese vuelo? ¿Habías tenido alguna experiencia similar? No, el vuelo un poco largo. Vine de Nueva York a Miami, hubo una demora, pero feliz de estar aquí.

- ¿Qué te dijeron Messi y Luis Suárez antes de irte para el Red Bull? Fue algo que se decidió un poco muy a último minuto. Cuando me fui a despedir con ellos, claro, estaban como que abajo, para dónde vas y todo. Y nada, les decía que iba para el Red Bull y todo, me decían lo mejor. Y sí, me dijeron, bueno, nos vemos entre poco, sé que vamos contra el Inter ahorita en octubre 24. Y nada, estoy muy contento, claro, de la forma que me despedí con ellos y todo. Y la forma que me recibieron en el Red Bull fue algo que me ayudó mucho.

- Habían otras ofertas para salir a préstamo y si tenés el sueño de dar el salto al otro lado, donde está Kervin, donde está Palma, el viejo continente. ¿Tenés ese sueño, David?

Sí, claro, pero siento que ahorita, en este momento de mi carrera, lo que quiero es sumar minutos y sentí que, bueno, como soy jugador de caja a caja, ocho, sentí que el Red Bull era mi mejor opción. Sé que también le da muchas oportunidades a los jóvenes y sentí que, claro, era mi mejor opción. Claro, hablé con mi familia y mi agente y todo y le dije, bueno, quiero ir al Red Bull y gracias a Dios se me pudo dar esa oportunidad.

- Nuevo proceso, selección. Tú vienes de que te vieron, no naciste precisamente aquí, pero te vieron y te dan la oportunidad. Hoy parece que la metodología es, miremos para afuera y que vengan estos hijos de aquí a aportar. ¿Cómo miras ese nuevo proceso, buscando talentos por afuera, así como te buscaron a vos? ¿Y qué piensas de los que se vienen con la selección con Molina?

Están buscando a muchos más legionarios. Es algo que la federación, los nuevos técnicos, los nuevos staffs, están buscando traer una generación más joven para el futuro de nosotros y siento que es algo muy bueno darle las oportunidades a los muchachos más jóvenes. Siento que si están listos pueden tener un puesto aquí en el primer equipo de Honduras.

Y, bueno, sí, hemos tenido muchos ejemplos ahorita, más que todo con Dereck Moncada, que la está rompiendo ahorita que acaba de llegar Keyrol. Espero que los muchachos vengan y puedan aportar.

Claro que va a tomar un poco de tiempo. No es que de una van a venir y van a ser los mejores, pero poco a poco se van a estar dando las cosas y creo que es algo que tenemos que confiar y confiar en el proceso, más que todo.

- ¿Qué costó a vos decir, si me decido por Honduras, cuando te tocó? Digo porque hay muchos jóvenes que lo andan buscando de esa manera. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando te buscaron y te dijeron, está la audición en Honduras, porque te he entendido que también está en Estados Unidos? ¿Qué pensaste en ese momento y por qué te decidiste?

Bueno, en esa situación, cuando, claro, estaba un poco más joven, tenía que tomar esa decisión. Es algo que no sabía qué rumbo iba a coger, si seguir luchando por Estados Unidos o luchar aquí por Honduras. Y bueno, es algo que tuve que tomar la decisión claramente yo y mi familia y todos los que me apoyan.

Y bueno, sentí que mi mejor opción era Honduras. Siento que, claro, no soy nacido aquí, pero tengo padres hondureños y es un país que tiene tanta pasión por el fútbol y todo. Y en verdad me ilusioné de venir acá, tratar de ser protagonista, tratar de ser una de las estrellas acá. Y nada, fue una decisión que, claro, pensé, pero al final del día tuve que decidir con mi corazón y fue lo que decidí.

- ¿Qué platicaste con el profesor Molina? ¿Qué te dijo? ¿Te expuso el proyecto? ¿Qué platicaron? Y en esa misma línea, ¿cómo miras este proceso?

Sí, fue algo difícil clasificar al Mundial. Creo que tuvimos una buena oportunidad para clasificar. Y sí, más que todo, lo que hablé con el profe era sobre la nueva generación, tratar de traer chicos del extranjero aquí, jóvenes que quieran, claro, vestir esta camisa, luchar por esta camisa.

Y nada, siento que todavía falta mucho tiempo hasta el 2030 y siento que sería bueno confiar en el proceso. Sabemos que tenemos mucha responsabilidad acá, pero más que todo es de disfrutar, pero con responsabilidad.

- ¿Crees que merece esta camada de jugadores lograr algo, ganar una Liga de Naciones, Copa Oro? ¿Crees que lo merecen después del golpe que tuvieron de no clasificar al Mundial?

Sí, claro, siempre hay que pensar en grande, ganar lo que venga adelante. No es fácil, claro, hay selecciones que están muy fuertes, hay selecciones ahorita del Caribe que se están reforzando más y más y están trayendo también jugadores, muchos jugadores del extranjero, pero es algo que, claro, tenemos que venir con esa mentalidad de venir a ganar.

No, claro, no subestimar las otras selecciones, pero ir con todo cada partido, demostrar que queremos estar aquí, representar. Y nada, creo que tener esa mentalidad de querer ganar es algo que sería el primer paso muy importante para nosotros.