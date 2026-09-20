El calvario que ha vivido David Ruiz para poder llegar a Honduras y unirse a la Selección

Comayagua, Honduras.- La llegada de David Ruiz a Honduras tuvo un retraso inesperado este domingo. El seleccionado catracho tenía previsto aterrizar a las 12:55 del mediodía en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, pero las condiciones climáticas impidieron que el avión pudiera completar su aterrizaje en Comayagua. Ruiz viajaba en el vuelo AA-117, procedente de Miami, que salió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras. Al acercarse al territorio hondureño, el avión estuvo dando vueltas en las inmediaciones de Tegucigalpa, pero la nubosidad complicó las condiciones para aterrizar.

Ante esta situación, el vuelo terminó siendo desviado hacia El Salvador, donde aterrizó alrededor de la 1:30 de la tarde. David Ruiz permaneció en el avión junto al resto de pasajeros y se esperaba que posteriormente continuara su viaje hacia Palmerola, con una llegada estimada para las 3:00 de la tarde. El mediocampista hondureño regresa a la Selección de Honduras para ponerse a las órdenes del técnico español José Francisco Molina. Ruiz viene de cambiar de club, luego de dejar al Inter Miami, donde compartió vestuario con Lionel Messi, para incorporarse al New York Red Bulls, equipo con el que ya debutó.

Uno de los legionarios que sí logró llegar con normalidad fue Joseph Rosales. El futbolista del Austin FC arribó a Palmerola alrededor de las 11:30 de la mañana, procedente de Houston, y se mostró ilusionado y motivado por este nuevo proceso de la Bicolor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La llegada de legionarios continuará durante los próximos días. Este lunes se espera el arribo de Bryan Róchez, Keyrol Figueroa, Kervin Arriaga, Érick Puerto, Alenis Vargas y Derek Moncada, mientras que Deybi Flores, Jonathan Rubio y Luis Palma se incorporarán el martes.