Michael Bradley lanza advertencia y elogia a David Ruiz tras su llegada a Red Bulls

Nueva York, Estados Unidos.- El hondureño David Ruiz ya vive sus primeras horas como nuevo jugador de los New York Red Bulls de la MLS . El mediocampista fue anunciado como refuerzo del conjunto neoyorquino procedente del Inter Miami y este miércoles tuvo su primer acercamiento con el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Michael Bradley, quien habló sobre las expectativas que genera su llegada.

Bradley destacó la experiencia que Ruiz ha adquirido a pesar de su juventud, especialmente tras compartir vestuario con figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter Miami. El entrenador estadounidense aseguró que el catracho ha causado una impresión muy positiva en sus primeros días y resaltó su actitud, humildad y disposición para adaptarse rápidamente a la idea de juego de los Red Bulls.

El técnico también dejó claro que el objetivo inmediato será ayudar a Ruiz a integrarse al equipo y aprovechar sus condiciones para que pueda recuperar protagonismo en la MLS. Bradley considera que el hondureño tiene margen para seguir creciendo y tendrá oportunidades para demostrar su calidad, competir por un puesto y convertirse en un jugador importante para el presente y el futuro del conjunto de Nueva York.

Sensaciones tras la llegada del hondureño David Ruiz a New York Rebulls

Estamos muy emocionados de incorporar a David al grupo. Estamos tratando de sumar tantos buenos jugadores, buenas personas, buenos compañeros y buenos competidores como sea posible. Cuando llegamos al final del período de transferencias y surgieron ciertas oportunidades, David era un jugador que había estado en nuestra lista durante un tiempo. Así que pudimos aprovechar la oportunidad para incorporarlo y sumarlo a nuestro grupo y a lo que estamos haciendo aquí. Estamos realmente emocionados. Para ser un jugador joven que ya tiene buena experiencia en la liga, ha jugado con muchos buenos jugadores y ha trabajado bajo las órdenes de varios entrenadores. Estamos muy emocionados de incorporarlo a nuestro equipo.

Él habló de ser un mediocampista de área a área, pero también habló de sus experiencias jugando junto a Lionel Messi, De Paul y algunos de los grandes profesionales de ese equipo, y de cómo ha buscado ser más eficiente. ¿Has visto ese cambio en su juego?

Diría que todavía estamos en las primeras etapas de conocerlo dentro de nuestro entorno. Lo hemos observado mucho y hemos visto muchas cosas realmente buenas. Pero, en última instancia, ningún equipo juega exactamente de la misma manera y ningún entorno es exactamente igual. Por eso, ahora utilizaremos este tiempo para intentar ponerlo al día lo más rápido posible con nuestras ideas, nuestra forma de jugar y nuestra manera de entrenar. Llega con una actitud realmente buena y una mentalidad muy positiva. Se puede ver lo emocionado que está y, como dije antes, estamos realmente felices de tenerlo con nosotros. Vamos a tratar de integrarlo lo más rápido posible.

Acaban de incorporar de otro jugador. Supongo que probablemente tuvieron que quedarse hasta tarde trabajando para poder concretar el acuerdo. ¿Puedes hablar sobre él?

Sí, también estamos muy emocionados de incorporar a Devin al grupo. Los directivos hicieron un gran esfuerzo colectivo al final del período de transferencias para aprovechar al máximo cada oportunidad. Incorporar a Devin nos da otro jugador joven, probado en la MLS, que tiene atletismo, competitividad y cierta versatilidad, ya que puede jugar como lateral izquierdo y como defensor central izquierdo. Así que también estamos muy emocionados de incorporarlo a lo que estamos haciendo.

Ahora que él puede jugar como lateral izquierdo, ¿podría Matthew beneficiarse de tener un poco de descanso y observar desde fuera, en lugar de asumir toda la carga que se le ha colocado de cara a la temporada?

Ya veremos. Todo es una competencia, siempre. Obviamente, ahora incorporamos a Devin a la mezcla y todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto y todo lo que hemos recibido de compañeros y entrenadores que han trabajado con Devin indica que es un jugador que entrena realmente muy bien todos los días. Compite de una manera muy fuerte y, como dije cuando me preguntaron sobre Devin, estamos tratando de incorporar a nuestro grupo a tantos jugadores así como sea posible. Cuando hablamos del ambiente de entrenamiento, del equipo y de la competencia, esa parte es realmente importante. Estamos muy emocionados en ese sentido. Y, bueno, Matthew ha tenido una muy buena temporada. Como cualquier jugador joven, ha tenido pequeños altibajos y momentos en los que las cosas han salido realmente bien. También ha habido momentos que lo han puesto a prueba. Pero su mentalidad y su capacidad para seguir jugando y seguir esforzándose han sido aspectos muy positivos. Así que analizaremos todo, evaluaremos día a día y semana a semana, y encontraremos la mejor manera de combinarlo todo.