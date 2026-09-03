Lautaro Martínez revela por qué rechazó ir al Barcelona pese al interés

Milán, Italia.- El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, afirmó que el interés del Barcelona en ficharle durante el mercado estival "fue un honor" para él, pero que tiene muy clara su intención de quedarse en el conjunto 'nerazzurro'.

"¿El interés del Barcelona? Ha sido un honor para mí, pero en mi cabeza ya está todo claro. En este momento, mi vida está en Milán. He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor", dijo en declaraciones a Sky durante la 'Gran Galà del Calcio', recogidas este viernes por los principales medios italianos.

La situación en torno a su compatriota Julián Alvarez llevó al Barcelona a valorar otras opciones para su ataque, entre ellas Lautaro Martínez, líder indiscutible y capitán del Inter que tiene contrato hasta junio de 2029.