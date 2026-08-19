Mercado de fichajes: Real Madrid con giro inesperado, Barcelona quiere a Lautaro y futuro de Gavi

Real Madrid sorprende a todos y Barcelona va por campeón del Mundo. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
João Cancelo, pendiente de su anuncio oficial. El lateral portugués aterrizó el lunes en Barcelona, el mismo día que Rodri, pero todavía no ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana. Tras finalizar su vínculo con el Al Hilal, llegará con la carta de libertad. El club aún no ha explicado los motivos del retraso, aunque todo apunta a que su oficialización podría producirse entre hoy y mañana.
Alessandro Circati ya es jugador del Benfica. El defensor australiano abandona el Parma para iniciar una nueva etapa en Portugal. Circati firma con el conjunto lisboeta hasta 2031 después de que el Benfica cerrara su incorporación por una cifra cercana a los 18 millones de euros.
Lautaro Martínez gana fuerza como objetivo del Barcelona. Después de que el Atlético de Madrid rechazara la propuesta por Julián Álvarez, el Barça habría colocado al delantero del Inter como su principal alternativa para reforzar el puesto de '9'. Deco se reunió recientemente con el representante del argentino en Madrid y, según Jijantes, el club catalán pretende acelerar las negociaciones.
Tijjani Reijnders se marcha al Al Qadsiah. El centrocampista neerlandés ya ha cerrado su incorporación al conjunto saudí después de varios días con el acuerdo encarrilado. La operación se habría concretado por unos 61 millones de euros.
Moussa continuará su carrera en Arabia Saudita. El defensor maliense dejará el Deportivo Alavés para incorporarse al Al Wahda FC. Ambos clubes alcanzaron un acuerdo por su traspaso después de dos temporadas en Vitoria. Tras su préstamo al Anderlecht, el jugador pone fin a su etapa en el conjunto albiazul, donde disputó 32 encuentros.
Arteta, tranquilo pese a tener su contrato cerca de expirar. De acuerdo con la BBC, el entrenador del Arsenal no está inquieto por su situación contractual. Su actual vínculo termina al finalizar la temporada, pero el técnico español se muestra satisfecho y tranquilo. Después del reciente título de Premier League, tanto el club como Arteta tendrían la intención de prolongar su relación.
João Pedro se aleja definitivamente del Barcelona. El atacante brasileño, que durante buena parte del mercado apareció como una de las opciones para reforzar el ataque azulgrana, continuará en el Chelsea. Todo apunta, además, a que su futuro seguirá ligado al conjunto londinense durante varias temporadas.
Curtis Jones, cada vez más cerca del Inter. El centrocampista del Liverpool habría alcanzado un acuerdo con el conjunto italiano para cambiar de club este verano. Fabrizio Romano señala que la operación podría alcanzar los 35 millones de euros entre cantidades fijas y variables.
Berrocal tiene las puertas de salida abiertas en Getafe. José Bordalás no cuenta con el defensor y su marcha al Cádiz estaría muy avanzada. El propio presidente azulón, Ángel Torres, confirmó que el club ha dado permiso al futbolista para negociar: “Sabemos que existe un interés del Cádiz y hemos autorizado al jugador a negociar”. Berrocal todavía tiene un año de contrato, pero su salida podría concretarse en los próximos días.
Gavi no está en venta pese al supuesto interés del Manchester United. En Inglaterra se ha especulado con una posible ofensiva de los 'Red Devils' por el centrocampista azulgrana, e incluso se habla de una propuesta de 40 millones de euros. Sin embargo, la operación no tendría recorrido. El jugador no contempla abandonar el Barcelona y el club tampoco tiene intención de desprenderse de él.
Arthur Melo busca poner punto final a su etapa en la Juventus. El brasileño todavía tiene un año de contrato con el conjunto italiano, pero su intención sería alcanzar un acuerdo para salir de Turín. Según MARCA, el centrocampista quiere desvincularse de la entidad 'bianconera' y encontrar un nuevo destino para relanzar su carrera.
El Manchester United aprieta por Carlos Baleba. Fabrizio Romano asegura que el conjunto inglés está negociando el fichaje del centrocampista del Brighton. Los 'Red Devils' ya habrían puesto sobre la mesa 70 millones de euros más otros seis en variables. Todavía no existe acuerdo, pero el interés es firme. La cifra vuelve a poner sobre la mesa el elevado gasto del mercado, al situarse en un rango similar al desembolso del Barça por Rodri.
El Real Madrid da prácticamente por cerrado su mercado. Con el 31 de agosto cada vez más cerca, la entidad blanca considera que su plantilla está cerrada en un 95 %. Ese pequeño margen responde a la necesidad de estar preparados ante cualquier imprevisto, ya sea una lesión importante o alguna salida inesperada antes del cierre de la ventana de transferencias.
El Barça mantiene su confianza en Marc Bernal. La llegada de Rodri podría afectar a los minutos del joven centrocampista, ya que ambos compiten por una posición similar. Pese a ello, el club azulgrana continúa apostando por Bernal. Según MARCA, la directiva trabaja incluso en una mejora de su contrato, mientras el futbolista mantiene firme su deseo de triunfar en Barcelona.
Rodrigo Mora ya luce los colores de la Roma. El joven atacante portugués fue presentado con la camiseta del conjunto italiano después de abandonar el Oporto. Su llegada se produce mediante una cesión que contempla una opción de compra obligatoria.
Osimhen aparece en el radar del Manchester United. Los 'Red Devils' continúan buscando alternativas para reforzar su ataque y habrían puesto sus ojos en Victor Osimhen. El delantero nigeriano sería uno de los nombres que maneja el equipo dirigido por Michael Carrick para potenciar su ofensiva antes del cierre del mercado.