Mercado de fichajes: Real Madrid con giro inesperado, Barcelona quiere a Lautaro y futuro de Gavi

Gavi no está en venta pese al supuesto interés del Manchester United. En Inglaterra se ha especulado con una posible ofensiva de los 'Red Devils' por el centrocampista azulgrana, e incluso se habla de una propuesta de 40 millones de euros. Sin embargo, la operación no tendría recorrido. El jugador no contempla abandonar el Barcelona y el club tampoco tiene intención de desprenderse de él.