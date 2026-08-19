  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos

Desde Costa Rica informaron que Concacaf quiere hacer un Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras aparece como opción a ser sede junto a otra nación

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 09:24
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
1 de 12

En las últimas horas salió la noticia que Centroamérica podría ser sede de un Mundial Sub-20, el cual sería en el 2031. Honduras aparece como posible sede y estos son los estadios mejor posicionados.

Foto: El Heraldo
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
2 de 12

La noticia fue brindada por Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica. En una charla con Fox, mencionó que Concacaf habría plasmado a la FIFA su deseo de tener ese Mundial en Centroamérica. Desde ya se habla de una sede entre dos países y los más fuertes son Costa Rica y Honduras.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
3 de 12

Costa Rica ya ha acogido Mundiales de la FIFA, lo hizo en 2014 con el Mundial Femenino Sub-17 y el Mundial Femenino Sub-20 del 2022. El Estadio Nacional en San José, de momento, necesita unos arreglos, pero es de los mejores o el mejor en esa nación. Tiene capacidad para 35,175 espectadores.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
4 de 12

El Alejandro Morera Soto es un recinto ubicado en Alajuela, cuenta con capacidad para 28 mil personas.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
5 de 12

Costa Rica también tiene el estadio Ricardo Saprissa, casa del histórico Saprissa. Tiene capacidad para 21,350 espectadores.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
6 de 12

Otra opción en Costa Rica es el estadio del Cartaginés que hace poco fue remodelado y se le instaló grama híbrida. Es pequeño, su capacidad es de 13,500 espectadores.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
7 de 12

Pasamos a los estadio que Honduras tiene: el primero es el Nacional de Tegucigalpa que cuenta con grama híbrida y ha sido remodelado en los últimos años, tiene una capcidad para 35 mil personas. Sin embargo, se reduce el aforo por temas de seguridad.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
8 de 12

San Pedro Sula cuenta con el Estadio Morazán, recinto con capacidad para 18 mil personas. Su grama por momento no es bien cuidada, pero es híbrida y es una opción.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
9 de 12

Otro estadio en Honduras con grama híbrida es el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, recinto con capacidad para unas 17 mil personas.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
10 de 12

Se suma en Honduras el Municipal Ceibeño que también tiene grama híbrida y cuenta con capacidad para 17 mil personas. Esos son los estadios más importantes de Honduras, el Estadio Olímpico de San Pedro Sula es de grama natural y está descuidado.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
11 de 12

¿Y los otros países? Pues Panamá cuenta con el Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, remodelado hace poco y con capacidad para 23 mil personas.

Foto: Cortesía redes
¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos
12 de 12

Sin embargo, El Salvador aparece como una opción ya que tendrán el mejor estadio de Centroamérica el cual estará listo en el 2027 y está siendo construido por China. Tendrá capacidad para 50 mil personas.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos