¿Mundial Sub-20 en Centroamérica y Honduras sede? Los mejores estadios que podrían ser electos

En las últimas horas salió la noticia que Centroamérica podría ser sede de un Mundial Sub-20, el cual sería en el 2031. Honduras aparece como posible sede y estos son los estadios mejor posicionados.
La noticia fue brindada por Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica. En una charla con Fox, mencionó que Concacaf habría plasmado a la FIFA su deseo de tener ese Mundial en Centroamérica. Desde ya se habla de una sede entre dos países y los más fuertes son Costa Rica y Honduras.
Costa Rica ya ha acogido Mundiales de la FIFA, lo hizo en 2014 con el Mundial Femenino Sub-17 y el Mundial Femenino Sub-20 del 2022. El Estadio Nacional en San José, de momento, necesita unos arreglos, pero es de los mejores o el mejor en esa nación. Tiene capacidad para 35,175 espectadores.
El Alejandro Morera Soto es un recinto ubicado en Alajuela, cuenta con capacidad para 28 mil personas.
Costa Rica también tiene el estadio Ricardo Saprissa, casa del histórico Saprissa. Tiene capacidad para 21,350 espectadores.
Otra opción en Costa Rica es el estadio del Cartaginés que hace poco fue remodelado y se le instaló grama híbrida. Es pequeño, su capacidad es de 13,500 espectadores.
Pasamos a los estadio que Honduras tiene: el primero es el Nacional de Tegucigalpa que cuenta con grama híbrida y ha sido remodelado en los últimos años, tiene una capcidad para 35 mil personas. Sin embargo, se reduce el aforo por temas de seguridad.
San Pedro Sula cuenta con el Estadio Morazán, recinto con capacidad para 18 mil personas. Su grama por momento no es bien cuidada, pero es híbrida y es una opción.
Otro estadio en Honduras con grama híbrida es el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, recinto con capacidad para unas 17 mil personas.
Se suma en Honduras el Municipal Ceibeño que también tiene grama híbrida y cuenta con capacidad para 17 mil personas. Esos son los estadios más importantes de Honduras, el Estadio Olímpico de San Pedro Sula es de grama natural y está descuidado.
¿Y los otros países? Pues Panamá cuenta con el Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, remodelado hace poco y con capacidad para 23 mil personas.
Sin embargo, El Salvador aparece como una opción ya que tendrán el mejor estadio de Centroamérica el cual estará listo en el 2027 y está siendo construido por China. Tendrá capacidad para 50 mil personas.