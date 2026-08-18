Mercado de fichajes: Real Madrid suma alta, Barcelona busca sustituto de Julián y DT llega

Rodri se une a Barcelona y Real Madrid confirma nueva alta de peso. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Rodri ya es oficialmente jugador del Barcelona. El centrocampista español abandona el Manchester City y se incorpora al equipo azulgrana, con el que ha firmado un contrato que lo vincula hasta junio de 2030.
Memphis Depay continuará en Corinthians después de superar las diferencias que habían puesto en duda su futuro. El club brasileño había comunicado días atrás que no contaría con él para la renovación, pero ambas partes terminaron alcanzando un acuerdo. Desde este martes, el delantero volvió a trabajar junto al resto de sus compañeros.
El Tottenham mostró interés en Cody Gakpo y llegó a contactar con el entorno del atacante para conocer su situación. Sin embargo, todavía no existen negociaciones entre los clubes. Según The Athletic, el Liverpool no contempla desprenderse del neerlandés, quien mantiene cuatro años más de contrato con la entidad inglesa.
Héctor Fort continúa acumulando pretendientes en este tramo final del mercado. A los clubes que ya habían mostrado interés se suma ahora la Real Sociedad, que habría preguntado por la situación del defensor del Barcelona. Con el cierre de la ventana de transferencias cada vez más cerca, el futbolista deberá definir su futuro, mientras el Barça mantiene como prioridad una salida definitiva.
Ayoze Pérez aparece como una alternativa para el ataque del Barcelona. Con la incorporación de Julián Álvarez todavía complicada y apenas dos semanas restantes de mercado, el delantero del Villarreal gana protagonismo entre las opciones. El periodista David Sánchez aseguró en La Tribu que el atacante gusta especialmente a Hansi Flick y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para jugar en el conjunto azulgrana si se abre la posibilidad de negociar su cláusula.
Las conversaciones por Edson Álvarez avanzan en San Sebastián. Matteo Moretto informa de que el equipo dirigido por Matarazzo trabaja en los últimos detalles para hacerse con el centrocampista mexicano, actualmente en el West Ham. El jugador habría dado su aprobación al movimiento e incluso estaría dispuesto a reducir sus pretensiones salariales para facilitar su salida del conjunto inglés.
El Real Madrid también cerró una renovación en su cantera. Según ESPN, el club blanco alcanzó de manera discreta un acuerdo para prolongar el contrato de Thiago Pitarch. El centrocampista de 19 años continuará vinculado a la entidad madridista y se prepara para trabajar de forma definitiva bajo las órdenes de José Mourinho.
Senegal también tiene nuevo líder en el banquillo. Después de la salida de Pape Thiaw, quien fue destituido tras la remontada de Bélgica en el Mundial, la selección africana eligió a Patrick Vieira como su nuevo entrenador.
Breel Embolo ha descartado la propuesta de Atlanta United y ahora negocia directamente con el Ipswich Town. Según L’Équipe, el atacante del Rennes se ha convertido en la principal prioridad del conjunto inglés, que pretende cerrar su incorporación antes de que finalice el mercado.
El Galatasaray habría cambiado de objetivo después de enfriar su interés en Bruno Fernandes. El club turco ahora apuesta por Aleksey Batrakov y, de acuerdo con TEAMtalk, ya habría alcanzado un acuerdo con el Lokomotiv de Moscú por una cifra superior a los 30 millones de euros. El joven ruso estaría próximo a viajar a Estambul para someterse al reconocimiento médico y firmar.
Andrés Cuenca volverá a vestir la camiseta del Sporting de Gijón. El central terminó la pasada campaña en el conjunto asturiano en calidad de cedido por el Barcelona. Durante este verano, el Como ejecutó su fichaje definitivo por unos 500.000 euros, aunque ahora ha decidido volver a enviarlo a préstamo al Sporting.
El Valencia está a punto de concretar la llegada de Van Oevelen. El guardameta, de 23 años y 1,99 metros de estatura, aterrizará este miércoles en la ciudad española para completar los trámites y convertirse oficialmente en nuevo jugador cedido del conjunto valencianista.
La Juventus ya habría encontrado una alternativa para su portería tras dejar atrás la opción de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Guglielmo Vicario, arquero italiano de 29 años, llegará a Turín a préstamo desde el Tottenham. El guardameta había sido habitual desde su llegada en 2023, pero perdió protagonismo tras la llegada de De Zerbi.
Pio Esposito está cerca de ampliar su vínculo con el Inter de Milán hasta 2031. Fabrizio Romano señala que el delantero tendrá una mejora salarial y que las negociaciones se encuentran en la recta final. La intención del futbolista es continuar ligado al proyecto del conjunto nerazzurro.
Robinho Jr. podría dar el salto al fútbol español. Según informaciones procedentes de Brasil, el hijo del exjugador del Real Madrid y Manchester City ha despertado el interés de varios clubes de España, que siguen de cerca su evolución.
Pedro Neto podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Chelsea. El Al Hilal pretende incorporar al extremo portugués y estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de larga duración acompañado de un salario muy importante. Nicolò Schira apunta, además, que ya existiría entendimiento entre el futbolista y el club saudí sobre las condiciones personales.
El Al Hilal también tendría en su agenda a Ollie Watkins como posible sustituto de Karim Benzema si el francés abandona el equipo. Según AS, Simone Inzaghi considera que el delantero del Aston Villa reúne las características necesarias para reforzar el ataque. El inglés, eso sí, todavía tiene dos temporadas más de contrato con el conjunto de Birmingham.
El Manchester City continúa con la remodelación de su centro del campo. Después de confirmarse la salida de Rodri y mientras el club trabaja en otras alternativas, Nico González aparece ahora en el radar del Newcastle. David Ornstein, de The Athletic, señala que el centrocampista español podría convertirse en uno de los objetivos del conjunto inglés.