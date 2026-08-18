Mercado de fichajes: Real Madrid suma alta, Barcelona busca sustituto de Julián y DT llega

Ayoze Pérez aparece como una alternativa para el ataque del Barcelona. Con la incorporación de Julián Álvarez todavía complicada y apenas dos semanas restantes de mercado, el delantero del Villarreal gana protagonismo entre las opciones. El periodista David Sánchez aseguró en La Tribu que el atacante gusta especialmente a Hansi Flick y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para jugar en el conjunto azulgrana si se abre la posibilidad de negociar su cláusula.