Apuñalada muere mujer en Nacaome, Valle; señalan a su expareja como responsable

Tegucigalpa, Honduras.- Katy Hernández, de 40 años, murió luego de resultar herida en un ataque con arma blanca ocurrido en la comunidad de El Granadino, municipio de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras. De acuerdo con información preliminar, Hernández se encontraba realizando labores de limpieza en una vivienda cuando habría sido atacada.

Personas de la zona señalaron como presunto responsable a quien habría sido su exesposo, un hombre de nacionalidad salvadoreña y padre de sus cinco hijos. Según testimonios preliminares proporcionados por habitantes del sector, Hernández y el hombre se habían separado tiempo atrás, aunque aparentemente el supuesto agresor habría retomado el contacto con ella.

Era madre de cinco hijos

Hernández era madre de cinco hijos. De acuerdo con información proporcionada por vecinos, tres de sus hijos residen en Honduras y dos en El Salvador. El mayor de ellos tiene poco más de 20 años, mientras que el menor tiene apenas 5 años. Hernández, originaria de Agua Fría, Nacaome, se dedicaba a realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de viviendas con el propósito de generar ingresos para su familia. Su labor le permitía contribuir al sostenimiento de sus cinco hijos, de acuerdo con las personas que conocían a la víctima.

Habría pedido auxilio