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Joven se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo durante asalto en Tegucigalpa

Un ciudadano se encuentra en estado crítico luego de recibir un disparo durante un asalto ocurrido a la altura de Prados Universitarios, en Tegucigalpa

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:42
Joven se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo durante asalto en Tegucigalpa

El ataque ocurrió en las cercanías de Prados Universitarios, un sector de Tegucigalpa donde se desarrollaba el ingreso de personas a un concierto.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano se encuentra hospitalizado y en estado crítico luego de recibir un disparo durante un asalto ocurrido a la altura de Prados Universitarios, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró cuando la víctima se disponía a ingresar a un concierto en esa zona de la capital hondureña.

Según los datos conocidos hasta el momento, el ciudadano habría sido interceptado durante un intento de despojarlo de sus pertenencias. En medio del asalto recibió un impacto de bala en la cabeza.

Tras resultar herido, el ciudadano fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado y bajo atención médica debido a la gravedad de su estado.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las personas responsables del ataque.

La víctima permanece hospitalizada mientras recibe atención médica por la herida de bala que sufrió durante el hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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