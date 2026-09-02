CMH da 72 horas al Gobierno de Asfura para pagar salarios y cumplir acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) lanzó un ultimatum de 72 horas al Gobierno de Nasry Asfura para que cumplan con el pago de salarios y otros acuerdos pactados con el gremio. A través de un comunicado, el colegio gremial informó que hasta la fecha no se han cumplido los responsabilidades asumidas, las cuales quedaron planteadas en el acta de acuerdos y compromisos que se firmó el pasado 19 de agosto. "La estabilidad laboral y la dignidad de los profesionales de la Medicina no son objeto de negociación ni de postergación indefinida", enfatizó el CMH, afirmando que "la paciencia del gremio se ha agotado".

Exigencias

Entre los puntos que se acordaron con el Gobierno, exigen el pago de salarios atrasados, así como que se haga efectivo el ajuste del nuevo salario base para el personal médico que labora en todas las instituciones estatales. Asimismo, piden que se instalen las mesas de negociaciones para definir una nueva escala salarial a nivel nacional bajo el argumento de que "las remuneraciones actuales se encuentran muy por debajo de los pisos y escalas reguladas en la Ley del Estatuto del Médico Empleado". De igual forma, solicitan el reintegro inmediato de los médicos que fueron "removidos injustamente de los cargos", así como acelerar el proceso de contrataciones.

Otras exigencias son el límite de reubicación geográfica; pago de cesantías a jubilados; la revisión del decreto 47-2020 respecto a derechos y nombramientos del personal de primera línea; absorción del personal descentralizado; el pago retroactivo correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y bienal. A su vez, exhortan la autorización y otorgamiento inmediato de 21 días de descanso profiláctico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).