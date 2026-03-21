“No pedimos privilegios”: Colegio Médico exige salarios atrasados y respeto a derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció el incumplimiento en el pago de salarios a los profesionales de la salud, responsabilizando a la Secretaría de Salud por la situación que afecta a médicos.

En un comunicado, el gremio señala que esta problemática no solo representa una falta administrativa, sino también una violación ética y humana, al considerar que se está irrespetando el trabajo digno de quienes sostienen el sistema sanitario del país.

Asimismo, advierten que el incumplimiento en la base salarial para todos los médicos, tanto en instituciones centralizadas como descentralizadas y desconcentradas, agrava aún más la crisis que enfrenta el sector salud en Honduras.

Las autoridades del CMH destacaron que durante este proceso han actuado con paciencia y apertura al diálogo, priorizando el bienestar de la población hondureña, pese a las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud.

No obstante, recalcaron que la falta de respuesta y cumplimiento por parte de las autoridades los obliga a tomar una postura más firme en defensa de sus derechos laborales y humanos.