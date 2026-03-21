“No pedimos privilegios”: Colegio Médico exige salarios atrasados y respeto a derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció el incumplimiento en el pago de salarios a los profesionales de la salud, responsabilizando a la Secretaría de Salud por la situación que afecta a médicos.
En un comunicado, el gremio señala que esta problemática no solo representa una falta administrativa, sino también una violación ética y humana, al considerar que se está irrespetando el trabajo digno de quienes sostienen el sistema sanitario del país.
Asimismo, advierten que el incumplimiento en la base salarial para todos los médicos, tanto en instituciones centralizadas como descentralizadas y desconcentradas, agrava aún más la crisis que enfrenta el sector salud en Honduras.
Las autoridades del CMH destacaron que durante este proceso han actuado con paciencia y apertura al diálogo, priorizando el bienestar de la población hondureña, pese a las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud.
No obstante, recalcaron que la falta de respuesta y cumplimiento por parte de las autoridades los obliga a tomar una postura más firme en defensa de sus derechos laborales y humanos.
El gremio también enfatizó que el retraso en los pagos no debe verse únicamente como un problema financiero, sino como una afectación directa a la estabilidad de sus familias, su dignidad profesional y la sostenibilidad del sistema de salud pública.
Ante este panorama, el Colegio Médico hizo un llamado a sus agremiados a mantener la unidad en todos los niveles, así como a organizar comités de vigilancia en las distintas dependencias del Estado.
Instaron a los médicos a permanecer atentos a las convocatorias de la Junta Directiva en las próximas horas y a defender con firmeza sus derechos laborales, sin dejar de lado el compromiso ético con la atención de los pacientes.