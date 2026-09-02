¿Qué tan avanzados están los pozos en la capital para enfrentar la crisis hídrica?

Tegucigalpa, Honduras.- La perforación de nuevos pozos se concentra en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela como parte de las acciones para aumentar las fuentes de abastecimiento ante la crisis hídrica que enfrenta el Distrito Central. De acuerdo con el estado actualizado de pozos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), con corte al 31 de agosto de 2026, son 16 pozos los que se encuentran dentro del plan de rehabilitación y perforación. Entre los puntos donde se reporta una profundidad de perforación están Nave Carías, Los Almendros, La Satélite #1, La Travesía, el CEB Ramón Cerrato, Satélite #2 y Satélite #3.

En la Nave Carías, la perforación reportada alcanza los 180 pies, mientras que en Los Almendros llega a 276 pies. En la Satélite #1 se reportan 235 pies y en Travesía CEB Ramón Cerrato, 246 pies. Los trabajos también alcanzan los sectores de Satélite #2 y Satélite #3, ambos con una profundidad reportada de 230 pies.

Otros sectores ya concluyeron la perforación

El reporte identifica además varios pozos en los que la etapa de perforación ya aparece como completada. Entre estos se encuentran los pozos de Hospital Mario Mendoza, Zonal Belén, El Pani, 21 de Febrero, Laureles Vivero, Villeda Morales, UPNFM y El Chimbo. Sin embargo, concluir la perforación no significa que todos estos pozos ya estén aportando agua al sistema, ya que necesitan pasar por otros filtros como: limpieza, aforo y prueba de calidad. Por ejemplo, el pozo de El Pani aparece con la limpieza, perforación y aforo completados, pero mantiene pendiente la prueba de calidad. En la 21 de Febrero, la limpieza y perforación ya terminaron, mientras el aforo y la prueba de calidad continúan pendientes.

Los Almendros reporta el mayor aforo