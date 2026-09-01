Estrés hídrico afecta al turismo y eleva costos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis hídrica que enfrenta Honduras también está afectando al sector turístico, al trasladar costos adicionales a las empresas, informó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler. “El estres hídrico afecta a zonas turísticas muy particularmente y esta afectando también a grandes ciudades como el caso de Tegucigalpa", afirmó. Además, detalló que "esto le esta trasladando ciertos costos a la empresa privada, que al final afecta la rentabilidad, la operación y el hecho de la subsistencia”.

Ehrler señaló que la situación representa uno de los principales desafíos para el sector de cara a la Semana Morazánica, uno de los periodos de mayor movilización turística dentro del país. Sin embargo, el funcionario aseguró que se trabaja para garantizar el buen servicio durante ese periodo y llamó a los hondureños a optar por destinos nacionales, destacando que existe una mayor oferta de productos turísticos en distintas regiones. “El marco de donde ahorita nosotros esperaríamos la respuesta en la Semana Morazánica, es precisamente que, el pueblo hondureño entienda que es mucho más barato salir, pero quedarse en Honduras", señaló. Explicó que "salir dentro del país implica poder movilizarse en un espacio un poco más cercano, donde va a encontrar nuevos productos turisticos, que eso es lo que se ha estado desarrollando, sobre todo en zonas del eje central, la zona occidental, ahora también encontramos muchos nuevos productos en la zona de Olancho y en la zona norte”.

Turismo nacional ante la Semana Morazánica