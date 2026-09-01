Voraz incendio consume llantera en el bulevar del norte

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas se extendieron rápidamente por toda la llantera , ocasionando que los trabajadores salieran despavoridos del lugar.

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 1 de septiembre, un voraz incendio arrasó con un negocio de llantas denominado El Rey, ubicado en el bulevar del norte, en cercanías del mercado Zonal Belén , en Comayagüela.

Tras la alerta de ciudadanos, miembros del Cuerpo de Bomberos de la zona se apersonaron rápidamente al lugar para combatir las llamaradas que, además de dejar en ruinas el negocio, amenazan con extenderse a un yonker y otros negocios aledaños.

Los socorristas desplegaron sus unidades operativas y equipo técnico especializado para darle fin a las llamas.

Hasta el corte de esta nota no se reportaron heridos o víctimas mortales a causa del terrible incendio.

Además, se desconoce cuál fue el origen del siniestro, por lo que se espera que las autoridades puedan brindar el respectivo reporte tras la conclusión de sus labores.