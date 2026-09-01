Represas de Tegucigalpa necesitan lluvias de más de 20 milímetros para recuperarse

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas que abastecen de agua a Tegucigalpa necesitan lluvias de más de 20 milímetros diarios durante al menos tres días en la Sierra de Lepaterique para comenzar a recuperar de manera significativa sus niveles, según explicó Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Esto ocurre en medio del déficit de precipitaciones que, desde hace varios meses, mantiene a la capital en emergencia hídrica. Argeñal explicó que las lluvias previstas para los próximos días podrían no ser suficientes para recuperar los embalses que abastecen de agua a la capital.

Actualmente, Los Laureles se encuentra al 31.68% de su capacidad y La Concepción al 27.32%, ambos en niveles considerados críticos para el abastecimiento del Distrito Central.

Pronósticos

Actualmente, Los Laureles se encuentra al 31.68 % de su capacidad y La Concepción al 27.32 %, ambos en niveles considerados críticos para el abastecimiento del Distrito Central. El director de Cenaos explicó que, para mejorar los niveles de los embalses de la capital, se requiere que las precipitaciones sean más constantes y alcancen acumulados superiores a 20 milímetros diarios durante varios días consecutivos. Principalmente en la zona de la Sierra de Lepaterique, donde se encuentran áreas que aportan agua a las fuentes que abastecen a Tegucigalpa. De momento, los pronosticos de Cenaos indican que, en los próximos días se tendrá más lluvias para la parte sur, suroccidente y en la parte central del país que ha estado debilitado por el viento acelerado que ha estado en el Caribe. Las autoridades agregaron que las precipitaciones podrían presentarse de manera irregular entre municipios durante los próximos días. “Esto va a ser gradualmente, más aislado, de repente vamos a observar que un municipio hay bastantes lluvias y en otros no, pero así va a ir mejorando desde el sur hasta el centro”, indicó Jeffrey Flores, meteorólogo y pronosticador oficial del Cenaos.

La recuperación podría extenderse