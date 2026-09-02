Anuncian obras para agilizar tráfico en el anillo periférico con inversión de L250 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) prepara cuatro proyectos viales en el sector sur de Tegucigalpa, con una inversión estimada entre 240 y 250 millones de lempiras, que incluyen la ampliación de tres puentes y la construcción de un paso a desnivel frente a la colonia Loarque. Las obras serán ejecutadas de manera simultánea y, de acuerdo con el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, tendrán una duración estimada de entre 12 y 14 meses, por lo que la expectativa es que estén concluidas en diciembre de 2027. Los proyectos corresponden a la ampliación del anillo periférico a la altura del puente de Loarque, al lado de Chahín; la ampliación del puente sobre la vía rápida; la ampliación del puente sobre el río San José, en las cercanías de La Venecia; y el paso a desnivel frente a Plaza Loarque, este último que se anunció hace unas semanas. “Con estos cuatro proyectos, aunados al puente Germania y al libramiento sur, pensamos liberar el tráfico del sur de la capital, por lo menos para los próximos años", afirmó Ehrler. Agregó que "los puentes son el cuello de botella del anillo periférico y al tener estos cuellos de botella, no importa la capacidad que tenga el anillo, siempre se detiene el tráfico".

La SIT busca eliminar puntos donde actualmente se reduce la cantidad de carriles disponibles. Según la institución, el objetivo es mantener tres carriles de circulación en los principales cruces y puentes de este tramo del anillo periférico. Y es que el primer proyecto contempla la ampliación del puente ubicado en las cercanías de Chahín, en el sector de Loarque. Esta intervención forma parte de la estrategia para dar continuidad a los tres carriles que ya existen en determinados tramos del anillo periférico. El segundo punto de intervención será el puente que pasa sobre la vía rápida, antes de llegar a una gasolinera. Según Ehrler, actualmente este sector representa otro estrechamiento que provoca que la capacidad de la vía no se aproveche completamente.

El tercer proyecto corresponde al puente sobre el río San José, en la bajada del anillo periférico desde La Venecia. La obra busca ampliar la estructura para que los vehículos puedan mantener tres carriles de circulación y evitar una nueva reducción de capacidad en el recorrido. “Y el cuarto es el paso a desnivel frente a la colonia Loarque. Con estos cuatro proyectos, aunados al puente Germania y al libramiento sur, pensamos liberar el tráfico del sur de la capital", consideró Aníbal Ehrler. Los cuatro proyectos tendrán financiamiento nacional y la intención es que la ejecución comience este mismo año. Las ofertas para construcción y supervisión fueron recibidas el pasado 1 de septiembre, por lo que ahora corresponde realizar la evaluación de las propuestas.