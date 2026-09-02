Pozo de Los Almendros vuelve a operar y aportará 300 galones de agua por minuto

Tegucigalpa, Honduras.- Un pozo que permanecía fuera de funcionamiento en el sector de Los Almendros fue rehabilitado y ya comenzó a producir agua, en medio de la crisis hídrica que afecta al Distrito Central. La fuente tiene una capacidad aproximada de 300 galones por minuto y se incorporará al abastecimiento del denominado circuito de los bulevares, que comprende sectores del bulevar Morazán y el bulevar Los Próceres. De acuerdo con la información proporcionada por UMAPS, el pozo podría beneficiar a unas 15,000 personas, además de viviendas, comercios y establecimientos ubicados en las zonas cercanas.

La recuperación tuvo un costo aproximado de L1.3 millones, debido a que la fuente se encontraba abandonada y fuera de operación. Para ponerla nuevamente en funcionamiento, fue necesario renovar equipos como bombas, tuberías, el sistema de succión, controles y el panel eléctrico. El ingeniero Raúl Lanza, de UMAPS, explicó que el caudal obtenido es cercano a los 300 galones por minuto, lo que permitirá sumar esta fuente al sistema de distribución. La habilitación del pozo ocurre mientras Tegucigalpa enfrenta una emergencia hídrica marcada por los bajos niveles de las principales fuentes de abastecimiento y los prolongados ciclos de racionamiento. Además de Los Almendros, UMAPS trabaja en la recuperación de una batería de 15 pozos que serán incorporados progresivamente al sistema en distintos sectores de la capital. Entre las zonas donde se encuentran estas fuentes están La Satélite, Mercado Zonal Belén, Hospital Mario Mendoza, colonia El Hogar, colonia Miraflores y la antigua PC, según la información proporcionada.