Denuncian a menores por realizar peligrosas piruetas en motocicleta frente a posta policial

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia San Francisco, en Tegucigalpa, denunciaron la realización de peligrosas maniobras en motocicletas por parte de menores, una situación que, aseguran, se ha vuelto frecuente y representa un riesgo para peatones y conductores. La denuncia surgió luego de que residentes captaran en video a menores realizando piruetas en motocicletas en una de las calles de la colonia, justo frente a la posta policial. Según los vecinos, este tipo de acciones ocurre con frecuencia y, pese a que ya se han registrado accidentes, la situación continúa.

Vecinos denuncian piques durante la noche

Martha Sarmiento, otra residente de la colonia, aseguró que durante las noches también se registran carreras o “piques” en las calles del sector. “En la noche se llevan unos haciendo piques en la calle de las monjas, casí me atropellan y justamente en ese momento aparecieron unos policías, pero no les dijeron nada”, denunció. Los vecinos señalaron que la preocupación no se limita a las maniobras realizadas en motocicletas, sino también a las carreras que se desarrollan en las calles, debido a la posibilidad de que peatones o conductores resulten afectados. Según los residentes, anteriormente ya se han registrado accidentes relacionados con este tipo de prácticas, pero las denuncias no han evitado que continúen.

Piden mayor vigilancia