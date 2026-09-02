Atados y ejecutados a balazos: crimen de músico de Camilo Séptimo, su esposa embarazada y su hija

De su lado, los integrantes de la agrupación se encuentran consternados por la pérdida. "A veces la vida te regresa a lugares que creías que solo existían en tus recuerdos. Volvimos a aquel lugar del que tantas veces habíamos escuchado hablar, sin saber que llegaríamos justo el día de un eclipse", escribieron en su última publicación de redes sociales poco después de la muerte de Meléndez.