Atados y ejecutados a balazos: crimen de músico de Camilo Séptimo, su esposa embarazada y su hija

El reconocido tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue encontrado muerto junto a su esposa embarazada, su hija y su empleada doméstica en el interior de su departamento de lujo ubicado en la zona Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante la tarde del reciente 1 de septiembre. ¿Qué se sabe de la masacre? A continuación los detalles.
Según el reporte preliminar de las autoridades mexicanas, la familia fue atacada a disparos.
Junto al músico, de 38 años, perdieron la vida su esposa, de 35 años y el bebé que llevaba en su vientre, su hija Sofía, de apenas tres años de edad, una empleada doméstica, y también la mascota de la familia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que un menor de seis años, hijo de la pareja de Jonathan, cuya identidad se mantiene en reserva, logró sobrevivir a la tragedia, tras haberse ocultado en medio de cobijas.
El reporte de las autoridades indica que dos de las víctimas se encontraban maniatadas, mientras que las otras solo presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.
Tras el violento hecho, la policía logró capturar a dos individuos identificados como Gerardo "N" y Diego Sebastián "N", señalado este último como el autor intelectual del múltiple crimen.
Datos extraoficiales señalan que Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez y que habría utilizado una relación previa de confianza para lograr ingresar de manera directa a su departamento.
Horas antes del trágico desenlace, el tecladista alertó a un amigo sobre una reunión pendiente con su socio debido a rencillas pasadas, pidiéndole que avisara a la policía si perdían comunicación.
Desafortunadamente, las autoridades encontraron a las víctimas ya muertas en el interior del lugar.
Hasta ahora, las líneas de investigación apuntan a dos hipótesis: robo o un ataque directo derivado de conflictos económicos y personales vinculados a negocios.
Meléndez, nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1988, consolidó su trayectoria artística tras fundar en 2013 la reconocida agrupación junto a sus compañeros.
De su lado, los integrantes de la agrupación se encuentran consternados por la pérdida. "A veces la vida te regresa a lugares que creías que solo existían en tus recuerdos. Volvimos a aquel lugar del que tantas veces habíamos escuchado hablar, sin saber que llegaríamos justo el día de un eclipse", escribieron en su última publicación de redes sociales poco después de la muerte de Meléndez.
Fanáticos y figuras del mundo del entretenimiento mexicano se han unidos a las familias dolientes y agrupación musical con sentidos mensajes en redes.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para llegar al fondo del múltiple crimen.