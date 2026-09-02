“Tengo un nudo en la garganta”: Shin Fujiyama se despide de Umru tras construir una escuela

Desde la pista de aterrizaje de La Mosquitia, Fujiyama será trasladado hasta La Ceiba, tras haber cumplido una importante misión en esta zona del país. Fujiyama encontró la escuela de Umru en condiciones precarias. La madera estaba deteriorada, el techo se encontraba en malas condiciones y los niños no tenían pupitres. Con donaciones, logró construir una nueva escuela y ahora su equipo continúa trabajando para que también se construya el kínder.