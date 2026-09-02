“Tengo un nudo en la garganta”: Shin Fujiyama se despide de Umru tras construir una escuela

Con mucha tristeza y los ojos cristalizados, Shin Fujiyama se despidió de Umru, en La Mosquitia hondureña, pero lo hizo con la satisfacción de haber construido una nueva escuela para los niños de la comunidad.
Tras varias semanas de haber llegado a Umru, en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama se despidió de la comunidad.
Shin Fujiyama llegó con la misión de construir una nueva escuela para los niños de Umru y lo logró. Sin embargo, parte de su equipo se quedó en la zona para continuar con la construcción de un kínder.
Este miércoles 2 de septiembre, Fujiyama fue despedido por las personas con quienes convivió durante varias semanas. Sus ojos se veían cristalizados mientras decía adiós a los habitantes del lugar.
“Me despido de Umru. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Me voy con el corazón lleno de mucho aprendizaje”, escribió Shin Fujiyama.
Seguidamente, agregó: “A veces nos estresamos por un problemita sin pensar que hay problemas más grandes y verdaderos como los que hay en estas comunidades”.
Aunque Fujiyama se va con la satisfacción de haber cambiado las condiciones en las que los niños de Umru recibían sus clases, reconoció que la despedida no fue fácil.
“Tengo un nudo en la garganta al escribir esto, ya que mientras lo hago vienen a mi mente tantos recuerdos, la sonrisa de los niños, madres y padres de familia al vernos conviviendo con ellos y, sobre todo, su alegría al ver su nueva escuela”.
“Hasta pronto, Umru, los llevaré siempre conmigo”, dijo Shin. Tras despedirse junto a su equipo, Fujiyama fue trasladado a bordo de una canoa hasta la pista de aterrizaje de La Mosquitia.
Desde la pista de aterrizaje de La Mosquitia, Fujiyama será trasladado hasta La Ceiba, tras haber cumplido una importante misión en esta zona del país. Fujiyama encontró la escuela de Umru en condiciones precarias. La madera estaba deteriorada, el techo se encontraba en malas condiciones y los niños no tenían pupitres. Con donaciones, logró construir una nueva escuela y ahora su equipo continúa trabajando para que también se construya el kínder.