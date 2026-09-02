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¿Qué enfermedad padecía? Él era Lester Martínez, comunicador social hondureño que murió

El comunicador social hondureño Lester Martínez falleció en España, luego de que hace unos meses se le diagnosticara una grave enfermedad. ¿Qué se sabe sobre la causa de su muerte?

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:43
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Lester Abel Martínez falleció este 2 de septiembre en el Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué se sabe de la enfermedad que padecía?

 Foto: Redes sociales
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Según la descripción que el joven tenía en su cuenta de Instagram, era licenciado en Comunicación Social y Pública, además de gerente de Revista Digital Honduras.

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El joven era muy reconocido en el mundo de la farándula hondureña. En su página Revista Digital Honduras publicaba contenido de entretenimiento y noticias del ámbito nacional.

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Martínez tenía aproximadamente dos años de residir en España. Según el periodista Enrique Vásquez, la familia de Lester confirmó que padecía un virus que afectó su cerebro.

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Supuestamente, la enfermedad que le fue detectada en el cerebro al comunicador social fue diagnosticada hace aproximadamente tres meses y era tratada en el país europeo.

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El joven, de 28 años de edad, estuvo varias semanas luchando contra la enfermedad; sin embargo, no logró recuperarse y se reportó su muerte este 2 de septiembre.

 Daniela Zepeda
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La muerte del comunicador social se reportó a las 2:00 de la tarde en España, equivalente a las 6:00 de la mañana en Honduras, este 2 de septiembre.

 Daniela Zepeda
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Los familiares aún no han confirmado si el cuerpo de Lester será repatriado a Honduras o si le darán el último adiós en España.

 Daniela Zepeda
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El joven, destacado en el mundo de la farándula, estudió en una universidad privada de Honduras y se convirtió en un reconocido profesional. Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras públicas lamentaron su muerte.

 Daniela Zepeda
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Según lo informado por la familia al periodista Enrique Vásquez, los médicos en España ya habían desahuciado a Lester Martínez. Pocas horas después, se confirmó su fallecimiento.

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El virus que afectó el cerebro del joven ya habría provocado daños en gran parte de este vital órgano.

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“Qué, Dios mío”, escribió Alejandra Rubio, mientras otras figuras públicas también lamentaban lo ocurrido y expresaban su incredulidad ante la noticia.

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