¿Cuáles son los 12 puntos que acordó el Colegio Médico con el Gobierno?

Tegucigalpa, Honduras.- El diálogo que sostuvo el Colegio Médico de Honduras (CMH) con las autoridades de Gobierno en Casa Presidencial dejó como resultado 12 compromisos que responden directamente a las principales demandas del gremio médico. El acuerdo que fue firmado el pasado miércoles, permitió la reanudación de las atenciones en los centros asistenciales del país, poniendo fin a la crisis en el sistema sanitario público. Uno de los puntos más urgentes era el pago de salarios atrasados; durante meses, los médicos denunciaron incumplimientos en sus pagos, lo que afectaba no solo su estabilidad económica, sino también la operatividad del sistema. El acuerdo establece que estos sueldos serán cancelados a más tardar el 30 de junio, lo que representa una respuesta inmediata a la principal exigencia del sector.

El segundo acuerdo alcanzado es el cumplimiento del pago de la base salarial al gremio que desde hace algunos meses venía denunciando que el Gobierno no estaba pagando conformó a Ley. En ese sentido, el gobierno se comprometió a implementar una base de 36,000 lempiras para los médicos generales y 44,000 para especialistas en todas las instituciones estatales. El cumplimiento de este punto se hará efectivo en el pago de junio, señala el documento firmado por ambas partes. Samuel Santos, presidente del CMH, indicó que hay médicos que laboran en varias dependencias del Estado que devengan entre 9,500 y 11,000. En cuanto a la estabilidad laboral, el presidente Nasry Asfura ordenó el reintegro de 48 médicos despedidos de la Secretaría de Salud (Sesal), una decisión que el gremio consideraba fundamental para garantizar justicia laboral.

Asimismo, se acordó revisar la situación de los profesionales que laboraban en el sistema de emergencias 911, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas reincorporaciones. Para los doctores que laboran en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el acuerdo establece un descanso profiláctico de 21 días. De acuerdo con el gremio, esta medida reconoce las condiciones de alta presión en las que trabajan los médicos, especialmente tras años de crisis sanitarias. El quinto acuerdo señala que la mesa de dialogo resolvió que ningún médico será reubicado a más de una hora de su domicilio actual, respetando la antigüedad. Los casos especiales serán revisados por la mesa técnica ya establecida. Otro de los puntos alcanzados es la centralización gradual de médicos del sector descentralizado, en proceso iniciará con revisiones en julio.