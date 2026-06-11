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Médico que atendió a la chef Sandra Díaz no pertenece a Asociación Hondureña de Medicina Estética

La AHME aclaró que el médico que le suministró una inyección y demás medicamentos en la clínica privada a la chef hondureña no forma parte de su membresía

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 16:18
Médico que atendió a la chef Sandra Díaz no pertenece a Asociación Hondureña de Medicina Estética

"Reconocemos que situaciones de esta naturaleza son especialmente difíciles para todas las personas involucradas, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos", manifestaron.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la información difundida del caso del médico que atendió a la chef Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández, la Asociación Hondureña de Medicina Estética (AHME) aclaró que este no forma parte de su membresía.

La asociación estética expresó sus condolencias a sus familiares y se solidariza con el profundo dolor tras la muerte de la presentadora la tarde del miércoles en Tegucigalpa, capital del país.

Según el reporte brindado por su esposo, Juan Fernando Lobo, ayer, a eso de las 2 de la tarde, su esposa presentó complicaciones de salud, por lo que fue trasladada a una clínica privada.

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Sandra Díaz fue atendida y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca, según el reporte, y posteriormente ella mencionó que sintió una ‘electricidad’ y comenzó a colapsar. Según dijo el esposo en el reporte, los médicos indicaron que se encontraba dormida y procedieron a aplicarle varios medicamentos.

Ante la información, la Asociación Hondureña de Medicina Estética aclaró en un comunicado "que el médico involucrado no forma parte de nuestra membresía ni representa institucionalmente a nuestra organización".

Médico que atendió a la chef Sandra Díaz no pertenece a Asociación Hondureña de Medicina Estética

Agregó: "Como asociación científica y gremial, consideramos importante recordar a la población que la Medicina Estética es una rama de la medicina sustentada en formación académica, evidencia científica, protocolos de seguridad y actualización médica continua".

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sustrajo documentación del centro estético donde la presentadora recibió atención médica antes de colapsar.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sustrajo documentación del centro estético donde la presentadora recibió atención médica antes de colapsar.

 (Foto: Estalin Irías| EL JERALDO)

Explicaron que, como toda intervención médica, ningún procedimiento está exento de riesgos, por lo que la evaluación adecuada del paciente y el cumplimiento de estándares de calidad son fundamentales para la seguridad de la atención.

La AHME alertó que todo procedimiento médico debe ser realizado por profesionales médicos debidamente colegiados, con formación acreditada y capacitación actualizada en el área correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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