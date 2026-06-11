Médico que atendió a la chef Sandra Díaz no pertenece a Asociación Hondureña de Medicina Estética

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la información difundida del caso del médico que atendió a la chef Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández, la Asociación Hondureña de Medicina Estética (AHME) aclaró que este no forma parte de su membresía.

La asociación estética expresó sus condolencias a sus familiares y se solidariza con el profundo dolor tras la muerte de la presentadora la tarde del miércoles en Tegucigalpa, capital del país.

Según el reporte brindado por su esposo, Juan Fernando Lobo, ayer, a eso de las 2 de la tarde, su esposa presentó complicaciones de salud, por lo que fue trasladada a una clínica privada.