¿De qué murió la reconocida chef Sandra Díaz del Valle? Esto es lo que se sabe

Sus tips de cocina, amor al arte culinario, carisma con el público y entrega a su trabajo hoy quedan como un gran recuerdo de la reconocida chef Sandra Díaz del Valle, quien deja en gran dolor y luto a quienes en vida compartieron con ella. ¿De qué murió? Esto es lo que se sabe hasta el momento:
Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández era originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y residente de la colonia América. Falleció este miércoles 10 de junio, misma fecha en la que celebraba su cumpleaños número 46.
La chef Díaz del Valle trabajaba en el programa "Venga la Alegría", del canal TV Azteca Honduras y también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH).
Fue su casa televisiva, TV Azteca, quien confirmó su muerte mediante una nota de duelo y, horas después, se conoció el reporte oficial sobre las posibles causas de su fallecimiento.
El primer reporte indica que, según la versión del también presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo, quien era la pareja sentimental de Sandra, en horas de la tarde la llevó a una clínica privada, tras mencionar que se sentía mal de salud.
Sandra Díaz fue atendida y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca; posteriormente, ella mencionó que sintió un “electricidad” y comenzó a colapsar. Según dijo el esposo en el reporte, los médicos indicaron que se encontraba dormida y procedieron a aplicarle varios medicamentos.
“Posteriormente, lo sacaron (a su esposo) de la sala porque el doctor le dijo que le iban a hacer RCP, después de eso le informaron que tenían que trasladarla de emergencia para el Hospital Escuela", menciona el reporte.
Al momento de ingresar a la sala de emergencia del Hospital Escuela, le dijeron los doctores a su esposo que Sandra Díaz del Valle ya venía sin signos vitales.
El reporte indica que Sandra Díaz del Valle falleció a las 4:30 de la tarde por causas aún no determinadas, por lo que será el informe de la autopsia el que determinará su muerte exacta.
No obstante, de manera preliminar se informó que posibles complicaciones derivadas de una postcirugía habrían afectado su estado de salud; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades forenses.