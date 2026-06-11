Hay una denuncia: MP investiga si la chef Sandra murió tras un mal procedimiento médico

Tras la repentina muerte de la chef Sandra Díaz del Valle, las autoridades del Ministerio Público dieron inicio a las investigaciones. ¿Qué se sospecha? Aquí los detalles.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizó un allanamiento y la recolección de documentos en una clínica estética donde fue atendida Sandra.
Según dio a conocer Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, se interpuso una denuncia, aunque no especificó cuál de los familiares la presentó. No obstante, confirmó que las investigaciones ya iniciaron.
"Se nos ha confirmado que orientan técnica y jurídicamente las investigaciones con motivo de una denuncia que ha sido interpuesta bajo sospecha de un mal procedimiento médico que finalmente pudo haber causado la muerte de Sandra", dijo Lorena Cálix.
No obstante, Lorena Cálix aclaró: "Hay que ser responsables en esto, apenas es el inicio de la investigación".
Cálix reconoció que "no tenemos certeza aún de la causa de muerte ni de la manera de muerte, y esto empieza a tomar forma en relación con lo que la ley manda en cuanto a la investigación de los hechos".
"Con la DPI se coordina el decomiso del expediente clínico, donde consta en detalle cuál fue el abordaje en la intervención que hicieron en su momento para atender la crisis de la persona que ha fallecido", dijo Calix.
Explicó que "esto es totalmente rutinario en un proceso de investigación de una denuncia. Además, es un sustento muy importante, muy valioso, que servirá a nuestros compañeros de Medicina Forense para que ellos hagan las valoraciones y finalmente puedan establecer en su dictamen de autopsia médico-legal sus conclusiones y hallazgos".
"Hay una denuncia que tenemos en poder de la Fiscalía de Turno y se ha presentado en el término que según la ley se señala para este tipo de actuaciones", dijo Cálix, quien confirmó que la familia de Sandra interpuso la denuncia.
Sandra Díaz del Valle falleció el pasado 10 de junio tras presentar problemas de salud. Inicialmente fue trasladada a una clínica privada, donde le suministraron medicamentos; posteriormente fue llevada al Hospital Escuela, adonde llegó sin signos vitales.