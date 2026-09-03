EE UU rechaza carta de Nasry Asfura para dar período de gracia a tepesianos hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Mireya Agüero, canciller de Honduras, confirmó que el gobierno de Estados Unidos rechazó la carta del presidente Nasry Asfura donde pidió un período de gracia para los hondureños que se mantenían con el Estatus de Protección Temporal (TPS). En julio pasado, el propio mandatario confirmó que solicitó al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, una transición ordenada para los hondureños con TPS, estatus que fue concluido por el gobierno estadounidense. "El presidente Nasry Asfura ha posicionado el tema del TPS en todas las reuniones bilaterales, pero también tenemos el respeto a una política soberana de Estado. La respuesta de la nota del presidente Asfura sobre darnos un período de gracia, darnos más tiempo en el TPS ha sido descartado por el gobierno de Estados Unidos", confirmó la plenipotenciaria en HCH.

Agüero dijo que no hay un censo oficial sobre cuántos hondureños gozaban del TPS, por lo que trabajarán con diversas instituciones para recibir a los ciudadanos nacionales. "Los censos que se han efectuado no son completos. Los temas de retorno tiene que ver con muchas instituciones y no solo es competencia de Relaciones Exteriores. De ninguna manera debemos ver la relación con Estados Unidos de forma unidimensional". Finalmente, acotó: "Este ha sido un tema de negociación, pero es una decisión soberana y aunque no la acompañamos, la entendemos. Estados Unidos es nuestro primer socio estratégico comercial". El rechazo de EE UU a la carta de Asfura se confirmó tras la reunión que sostuvo este 3 de septiembre el embajador de Honduras en Washington, Enrique Flores Bermúdez, con Marco Rubio. Honduras pedía un compás de espera a Estados Unidos para brindar asesoría legal a los beneficiarios e identificar posibles vías de regularización migratoria. Además, atender situaciones relacionadas con asuntos familiares y laborales.