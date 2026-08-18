TPS para Honduras fue anunciado como terminado el 7 de julio de 2025, pero terminó en septiembre de ese año

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, afirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue suspendido para Honduras desde el 7 de julio de 2025. "El TPS desde el año 2025, Estados Unidos con la política de migración, el 7 de julio del año pasado fue suspendido el TPS", aseguró Asfura (a partir del 1:30:03).

No obstante, la aseveración es una verdad a medias porque omite contexto relevante. El 7 de julio de 2025, Estados Unidos anunció la terminación del TPS para Honduras, pero el programa no terminó ese día. La medida entró en vigor el 8 de septiembre de 2025, por lo que la afirmación de Asfura omite este contexto. Esto debido a que la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en la sección 244 (d)(3), establece que la cancelación del TPS no puede entrar en vigor antes de 60 días después de la publicación del aviso. Las declaraciones de Asfura surgen luego de que el 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X un listado de los países cuyas designaciones al TPS habían terminado. En el posteo, la agencia confirmó que las terminaciones del programa ya estaban en vigor y advirtió a los ahora exbeneficiarios que debían salir de Estados Unidos. EH Verifica solicitó comentarios a Asfura por medio de la Secretaría de Comunicaciones; sin embargo, hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Terminación en julio de 2025

El 7 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) emitió el aviso mediante el cual anunció la terminación de la designación de Honduras para el TPS. El documento fue publicado en el Federal Register el 8 de julio de 2025. Sin embargo, la terminación no entró en vigor el 7 de julio. El aviso oficial estableció que el TPS para Honduras terminaría a las 11:59 de la noche del 8 de septiembre de 2025. El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirma que la designación y los beneficios relacionados con el TPS terminaron en esa fecha. La diferencia entre ambas fechas está relacionada con el procedimiento establecido en la legislación migratoria estadounidense. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en la sección 244 (d)(3), establece que la terminación de una designación de TPS no puede hacerse efectiva antes de que transcurran 60 días desde la publicación del aviso de terminación en el Federal Register, o desde el vencimiento de la extensión más reciente si esta fecha fuera posterior. En este caso, el aviso fue publicado en el Federal Register el 8 de julio de 2025. Por lo tanto, la legislación exigía que transcurrieran al menos 60 días antes de que la terminación pudiera hacerse efectiva. El DHS fijó como fecha de finalización el 8 de septiembre de 2025, cuando el TPS dejó de estar vigente para los beneficiarios hondureños. Es decir, el 7 de julio de 2025 corresponde al momento en que se anunció y se formalizó la decisión de terminar la designación, pero no a la fecha en que los hondureños dejaron de tener el TPS. Entre el anuncio y la entrada en vigor de la terminación transcurrieron los 60 días establecidos por la normativa.

Vigencia en septiembre