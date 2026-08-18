Copeco monitorea dos áreas con posible desarrollo ciclónico en el Pacífico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene bajo monitoreo dos áreas con posible desarrollo ciclónico, en el marco de la temporada de huracanes 2026, que continúa activa tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico.
Víctor Ortega, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que una de las áreas se encuentra a cientos de kilómetros de la costa de México y presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico. La segunda zona de interés tiene un 60 % de posibilidades de evolucionar.
Sobre fenómenos de importancia, el huracán Lala, que actualmente se mantiene como categoría 1 y podría fortalecerse hasta categoría 2, Ortega explicó que el sistema continúa desplazándose hacia el oeste, luego de haberse degradado a tormenta tropical el domingo.
El meteorólogo señaló que Lala podría experimentar un ligero cambio en su trayectoria, pero, de momento, no representa una amenaza para el territorio hondureño.
De acuerdo con Ortega, este sistema forma parte del comportamiento atípico que registra este año la actividad ciclónica en el océano Pacífico, influenciada por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que implica un calentamiento anómalo de las aguas y puede favorecer la formación de ciclones en la región.
Respecto al océano Atlántico, el experto indicó que actualmente no se registra ningún sistema con posibilidades de desarrollo ciclónico y que no se prevé la formación de un ciclón tropical durante los próximos siete días.
Entretanto, los remanentes de la onda tropical en Honduras continúan generando algunas lluvias y chubascos con actividad eléctrica en sectores de los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Comayagua y Olancho.
En el Distrito Central se registran precipitaciones débiles a moderadas, lo que la tarde de este martes está dejando un clima fresco sin llegar a bajas temperaturas.