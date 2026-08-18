Copeco monitorea dos áreas con posible desarrollo ciclónico en el Pacífico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene bajo monitoreo dos áreas con posible desarrollo ciclónico, en el marco de la temporada de huracanes 2026, que continúa activa tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico.

Víctor Ortega, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que una de las áreas se encuentra a cientos de kilómetros de la costa de México y presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico. La segunda zona de interés tiene un 60 % de posibilidades de evolucionar.

Sobre fenómenos de importancia, el huracán Lala, que actualmente se mantiene como categoría 1 y podría fortalecerse hasta categoría 2, Ortega explicó que el sistema continúa desplazándose hacia el oeste, luego de haberse degradado a tormenta tropical el domingo.