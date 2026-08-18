Casos de tos ferina suben a 228 y autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- El país acumula 228 casos de tos ferina y mantiene en 17 el número de fallecidos a causa de esta enfermedad, según informaron este martes las autoridades de Salud. La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, explicó que actualmente no se reportan nuevos fallecimientos a causa de la tos ferina. Sin embargo, la mayoría de las muertes que se registran actualmente en el territorio son en niños menores de dos meses de edad, y en la mayoría de los casos las madres de estos menores no recibieron la vacuna recomendada durante el último trimestre del embarazo.

Asimismo, los bebés tampoco habían recibido la primera dosis del esquema de vacunación infantil, debido a su edad, pues más del 50% fallecieron antes de comenzar su esquema de vacunación. Según los registros de la Secretaría de Salud, nueve de las 17 víctimas tenían menos de dos meses, es decir, eran recién nacidos. Otros seis tenían entre 2 y 6 meses, mientras que un caso fue en un bebé que tenía entre 7 y 11 meses, y un caso de un menor de apenas un año. En ese sentido, la funcionaria insistió en que la aplicación de la vacuna durante el embarazo es una de las principales medidas para proteger a los recién nacidos, ya que los anticuerpos son transferidos de la madre al bebé. García también recordó a los padres y responsables de menores que deben cumplir oportunamente con el esquema nacional de vacunación, debido a que las vacunas constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, complicaciones y muertes.