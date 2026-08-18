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Casos de tos ferina suben a 228 y autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación

Actualmente no se reportan nuevos decesos por esta enfermedad; sin embargo, Salud llama a las embarazadas a que se apliquen la vacuna para proteger a sus bebés.

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 15:42
Casos de tos ferina suben a 228 y autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación

En lo que va del año 17 niños y niñas han fallecidos por esta enfermedad, todos eran menores de un año, según los datos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El país acumula 228 casos de tos ferina y mantiene en 17 el número de fallecidos a causa de esta enfermedad, según informaron este martes las autoridades de Salud.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, explicó que actualmente no se reportan nuevos fallecimientos a causa de la tos ferina.

Sin embargo, la mayoría de las muertes que se registran actualmente en el territorio son en niños menores de dos meses de edad, y en la mayoría de los casos las madres de estos menores no recibieron la vacuna recomendada durante el último trimestre del embarazo.

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Asimismo, los bebés tampoco habían recibido la primera dosis del esquema de vacunación infantil, debido a su edad, pues más del 50% fallecieron antes de comenzar su esquema de vacunación.

Según los registros de la Secretaría de Salud, nueve de las 17 víctimas tenían menos de dos meses, es decir, eran recién nacidos.

Otros seis tenían entre 2 y 6 meses, mientras que un caso fue en un bebé que tenía entre 7 y 11 meses, y un caso de un menor de apenas un año.

En ese sentido, la funcionaria insistió en que la aplicación de la vacuna durante el embarazo es una de las principales medidas para proteger a los recién nacidos, ya que los anticuerpos son transferidos de la madre al bebé.

García también recordó a los padres y responsables de menores que deben cumplir oportunamente con el esquema nacional de vacunación, debido a que las vacunas constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, complicaciones y muertes.

Salud llama a embarazadas a vacunarse contra la tos ferina para proteger a sus bebés

Aunque la tos ferina es una enfermedad conocida y prevenible, su resurgimiento constituye un llamado de atención para reforzar las acciones de inmunización de los grupos más vulnerables, señalan los expertos.

Por lo que establecen que las vacunas son el método más eficaz para proteger a la población frente a esta enfermedad que se caracteriza por tos convulsiva.

Ante eso, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población a acudir a los establecimientos de salud, verificar el estado de vacunación de cada integrante de la familia y completar las dosis pendientes, las vacunas disponibles son seguras y gratuitas.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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