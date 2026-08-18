CSJ investiga a jueces por embargos millonarios contra la Cuenta Única del Estado

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene abierta una investigación interna sobre la actuación de jueces que ordenaron embargos millonarios contra fondos públicos. El informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, practicado a la CSJ, detalla cómo 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca fueron utilizados para embargar 32.5 millones de lempiras de fondos públicos. Sin embargo, ese tribunal desconoció la emisión de los documentos, firmas, sellos y actuaciones consignadas en ellos. Según la auditoría, las supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca avanzaron hasta el Banco Central de Honduras y provocaron el retiro millonario, donde el TSC concluyó que existen indicios de responsabilidad penal.

No obstante, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, confirmó que existe una investigación desarrollada por la Supervisión General del Poder Judicial sobre los funcionarios mencionados en el caso de Choluteca. “En el caso específico de Choluteca, existe una investigación que fue desarrollada por parte de la supervisión general en relación a los funcionarios que se mencionan en esa situación que se relaciona con el órgano jurisdiccional de la ciudad de Choluteca", explicó. Duarte apuntó que la documentación que sustenta el informe del TSC también forma parte de la investigación interna, y añadió que el procedimiento contempla remitir las investigaciones al Ministerio Público, ya que los indicios de responsabilidad no constituyen, en esta etapa, un señalamiento penal concreto. “Parte del protocolo es remitir las investigaciones al Ministerio Público; se tiene entendido que no se trata de un señalamiento de responsabilidad penal concreta en este momento, son actuaciones que dan lugar a asumir indicios de responsabilidad, pero la investigación en materia penal le corresponde a la Fiscalía, que es el ente acusador del Estado", aseguró el portavoz.

El funcionario señaló que el Poder Judicial continuará con la investigación administrativa, proceso que incluye la intervención de Supervisión General, Recursos Humanos y, posteriormente, la elaboración de un informe y la decisión de la Presidencia del órgano judicial. Además informó que el órgano judicial mantiene un informe interno sobre los embargos a la Cuenta Única del Estado en el Juzgado de Letras de Juticalpa, Olancho, que registra un avance del 90%.

“Ese informe ya se encuentra finalizado en un 90% para ser remitido a los entes auditores e investigadores del Estado, y posteriormente, a la presidencia del ente judicial", aseguró.

Auditorías