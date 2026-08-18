Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 19 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 19 de agosto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz en distintas colonias, aldeas y residenciales, que permanecerán sin energía eléctrica durante varias horas.
Francisco Morazán, Cortés, Intibucá, Copán y Santa Bárbara son los departamentos que se verán afectados entre las 8:00 y 9:00 de la mañana hasta las 2:00 y 3:00 de la tarde.
Los trabajos de mantenimiento se estarán realizando en diferentes sectores, con el objetivo de mejorar la red de distribución. Conozca si su colonia no contará con electricidad.
Distrito Central, Francisco Morazán, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonia Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, estación terrena Lempira, Zambrano, primer batallón de Artillería, aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas.
Intibucá de 8:15 a.m. a 2:15 p.m.
Generación Puringla Sazacua, aldea El Cedral, aldea Llanos de Santa Cruz, aldea Santo Domingo, aldea Suyapa La Pastosa, aldea Choloma, aldea Lagunetas, aldea Otatala, aldea Piedras Gordas, aldea La Coyotera, aldea El Aguacate, aldea Bañaderos, aldea Liquidámbar, aldea El Picacho, aldea La Loma de Estancia, aldea Horcones, aldea Potreritos, aldea El Encinal, aldea Puente La Gloria, aldea San Antonio, aldea Las Aradas, aldea La Sorto, aldea San José, aldea El Plan, aldea Montañuelas, aldea El Naranjo, aldea Cedros, aldea San Rafael, aldea San Marcos, aldea Cecagua, aldea Unión Praga, aldea El Sapote, aldea La Crucita Oriente y aldea Ojo de Agua.
Copán Ruinas, Copán, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Barrio Ostumán, barrio La Esperanza, barrio Las Acacias, barrio El Canario, colonia Hábitat y las aldeas Salitrón, Hacienda Grande, El Cordoncilio, Rincón del Buey, El Corralito, San Antonio, Santa Cruz, El Chonco, Agua Fría, Aduana El Florido y caseríos cercanos.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Colonia Panting, colonia Suyapa, Anach, colonia Providencia I y II, colonia San Antonio I y II, residencial Las Acacias, colonia San Isidro, colonia 10 de Septiembre, colonia Ebenezer, colonia Villa Rica, colonia Santa Ana, colonia Montebello, colonia Los Laureles, colonia 15 de Septiembre, colonia Los Tamarindos, colonia Los Mangales, Gran Central Metropolitana, Café Continental, oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq y Becamo.
Lepaterique, Francisco Morazán de 9:05 a.m. a 3:05 p.m.
Parte de El Empedrado, Guajire, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas aledañas.
Valle y Francisco Morazán de 9:10 a.m. a 3:10 a.m.
Aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, El Cerro El Señor, aldea El Común y zonas aledañas.
Ilama, Santa Bárbara de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececap, El Bálsamo y Cececap